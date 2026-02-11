Nico Schlotterbeck a ajuns la Borussia Dortmund în 2022, în urma unui transfer de la Freiburg.

Nico Schlotterbeck, șanse mari să semneze cu Real Madrid

Fundașul central este sub contract cu clubul din Bundesliga până în vara anului 2027, însă după doar patru ani petrecuți alături la Dortmund, poate da lovitura carierei.

Conform BILD, Nico Schlotterbeck are șanse mari să ajungă pe Santiago Bernabeu la Real Madrid din vară. În ultimii ani, ”Los Blancos” s-au confruntat cu mari probleme în compartimentul defensiv după accidentările repetate ale fundașilor din lot, motiv pentru care ar fi în căutarea unui nou fundaș central pe care să se poată baza pe termen lung.

În vârstă de 26 de ani, Schlotterbeck a stabilit alături de agenții săi luna martie ca termen limită pentru stabilirea viitorului său, iar dacă șefii de la Borussia Dortmund nu vor reuși să îl convingă pe Schlotterbeck să semneze, atunci, cel mai probabil va semna cu gruparea blanco.

În vară, dacă Schlotterbeck se va decide să nu semneze o nouă înțelegere cu Borussia Dortmund, transferul jucătorului ar costa aproximativ 45 de milioane de euro. Dacă va apuca să semneze un nou contract cu echipa din Bundesliga, clauza sa de reziliere ar ajunge la 60 de milioane de euro.