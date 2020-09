Cosmin Olaroiu, la 3 PASI de titlul de CAMPION in liga "MILIONARILOR" din China. Victorie uriasa obtinuta astazi, urmeaza meciurile DECISIVE

In al treilea sezon petrecut in China, Cosmin Olaroiu e mai aproape ca niciodata de a castiga titlul de campioana cu Jiangsu Suning.

Din cauza pandemiei cu coronavirus, campionatul Chinei, editia 2020, a fost comprimat, cele 16 echipe fiind impartite in 2 grupe de opt, din care in faza sferturilor de finala ajung primele patru clasate, campioana urmand sa fie decisa in urma unei faze eliminatorii clasice, cu meciuri tur-retur.

In Grupa A, Jiangsu Suning a avut un parcurs solid, cu 7 victorii, 5 egaluri si 2 infrangeri, echipa lui Olaroiu terminand pe locul al doilea, in spatele lui Guanzhou Evergrande. Astazi, in ultima etapa, jucatorii lui "Oli" au invins-o cu 1-0 pe Shenzhen, transand in favoarea lor disputa pentru pozitia a doua cu urmaritoarea Shandong Luneng.

Performanta e una importanta, in conditiile in care Jiangsu a evitat in sferturi un adversar mai puternic, urmand sa joace la 19 si 24 octombrie (toate partidele vor avea loc in orasul Suzhou) cu locul 3 din Grupa B, adica Chongqing Dangdai Lifan sau Hebei China Fortune.

Mai departe, in semifinale, Jiangsu Suning a evitat o intalnire cu marea favorita la titlu, Guangzhou Evergrande, cea mai probabila adversara urmad sa fie Shanghai SIPG.