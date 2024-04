Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"

Cu opt runde înainte de finalul sezonului, Sharjah ocupă locul 5 în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 29 de puncte, la o distanță uriașă față de prima clasată Al Wasl, care are 48 de puncte. Mai mult, echipa lui Olăroiu a părăsit recent Cupa Președintelui, după 3-4 în sferturi împotriva lui Al Ahli Dubai.

Cosmin Olăroiu, nemulțumit de problemele de la Sharjah

La finalul ultimului meci de campionat, 3-3 contra lui Emirates Club, Cosmin Olăroiu s-a plâns de problemele de lot și de nivelul anumitor jucători, spunând că va face o evaluare prin care va stabili pe ce jucători se va baza din sezonul următor.

"Am făcut multe greșeli și am primit ușor goluri. Din nefericire, acesta este nivelul actual. Am 6 jucători străini, iar mulți dintre ei au probleme care nu le permit să revină la nivelul lor obișnuit. Sincer, m-am săturat să vorbesc despre aceste subiecte. Ar fi multe de vorbit, dar e suficient pentru acum.

Există multe probleme, inclusiv referitoare la accidentări sau suspendări. Trebuie să facem o analiză pentru a vedea și cine poate să rămână și cine nu. Ambițiile sunt mari aici, dar posibilitățile noastre nu sunt pe măsura ambițiilor", a spus Cosmin Olăroiu, potrivit Al-Bayan.

Printre cei mai importanți jucători străină din lotul lui Sharjah sunt brazilienii Luan Pereira și Luan Pereira, bosniacul Miralem Pjanic și tunisianul Firas Ben Larbi.

Olăroiu antrenează din noiembrie 2021 la Sharjah, iar contractul său expiră în 2025. Până acum, antrenorul român a câștigat trei trofee: două Cupe ale Președintelui și o Supercupă.