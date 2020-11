"Este cel mai pretios trofeu din cariera"! Prima reactie a lui Olaroiu dupa ce a scris istorie in China

Cosmin Olaroiu a reusit sa ii aduca lui Jiangsu Suning primul titlu de campioana din istorie.

Echipa antrenorului roman a invins cu 2-1 in returul finalei campionatului chinez echipa antrenata de Fabio Cannavaro, Guanghzou Evergrande, dupa ce in tur fusese 0-0.

Golurile echipei lui Olaroiu au fost marcate de campionul european cu nationala Portugaliei, Eder si de fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu de la Sahtior Donetsk, Alex Teixeira.

La cateva zile de la succesul istoric, intr-o conferinta de presa, fostul antrenor al FCSB-ului a declarat ca acesta este cel mai pretios trofeu pe care l-a castigat in intreaga sa cariera si, de asemenea, si cel mai greu obtinut. Totodata, antrenorul in varsta de 51 de ani a dezvaluit ca aproape a plans de fericire dupa aceasta victorie.

"Sunt foarte fericit si mandru. Le-am spus jucatorilor inainte de meci ca orice am face in aceasta viata este legat de sentimente. Acesta este momentul de care isi vor aminti toata viata!

Au adus fericire tuturor, noua, suporterilor, lor si au scris istoria acestui club. Am castigat multe trofee in cariera, dar acesta este cel mai pretios si cel mai dificil. A fost o situatie grea, iar sa castig titlul este mai mult decat tot ce am facut pana acum.

Sincer sa fiu, cand am ajuns aici obiectivul clubului nu era sa castigam titlul atat de rapid. Cred ca cel mai bun lucru care s-a intamplat in campionatul Chinei este ca Jiangsu a castigat titlul. Am fost atat de emotionat, incat atunci cand am intrat in camera aproape ca am inceput sa plang datorita fericirii pe care am simtit-o. Pentru ca a fost cel mai greu titlu pe care l-am castigat. Si cel mai important", a spus Olaroiu.

Este al 17-lea trofeu castigat de Cosmin Olaroiu in cariera de antrenor. Acesta a cucerit, printre altele, titlul de campion in Romania cu FCSB, in Arabia Saudita cu Al-Hilal, dar si altele cu Al-Sadd in Qatar sau cu Al-Ain si Al-Ahli in Emiratele Arabe Unite.