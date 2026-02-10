Gregory Tade, fostul atacant de la FCSB, Dinamo și CFR Cluj, a povestit pentru site-ul nostru cum, după ce a intrat în dizgrația patronul Gigi Becali, a avut o discuție aprinsă cu acesta.

„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!”

Deși adus cu șurle și trâmbițe în Capitală, aventura din roș-albastru a durat doar un sezon. Evoluțiile sale nu l-au convins pe Gigi Becali, care l-a criticat public în multiple rânduri.

Atacantul francez a explicat pentru Sport.ro că, după ce finanțatorul a decis ca acesta să nu mai fie utilizat, s-a dus și a avut o discuție față-n față pentru a rezolvat amiabil lucrurile.

Vorbele n-au dus niciunde, iar, pe 20 iulie 2016, la fix un an și 13 zile de la sosirea lui la București, era prezentat la Qatar SC, unde a fost transferat definitiv, pe gratis.

„Puteam să stau încă doi ani, aveam contract pe trei ani. Când Gigi mi-a spus vara că nu mă mai vrea, i-am zis: „am contract, pot să rămân și oricum, cu salariul meu, la un moment dat o să fii nevoit să mă folosești”. El a zis că tot nu voi juca. Atunci am decis să plec și așa am ajuns în Qatar”, a spus Gregory Tade pentru Sport.ro.

Tade a strâns 37 de meciuri, șapte goluri și cinci pase decisive, iar singurul trofeu din carieră l-a cucerit chiar la FCSB, Cupa Ligii, în stagiunea 2015/16.