Olaroiu isi ZDROBESTE adversarii din China si e tot mai aproape de un nou trofeu! Jiangsu Suning a dat SAPTE in ultima partida 

Echipa lui Cosmin Olaroiu s-a impus cu scorul de 7-2 impotriva divizionarei secunde Meizhou Hakka. Olaroiu a avut in lot pentru aceasta partida doar jucatori chinezi, menajandu-si fotbalisti precum Alex Teixeira, Miranda sau Eder.

Jiangsu Suning are toate sansele de a realiza eventul in China, asta dupa ce in optimi au fost inregistrate mai multe socuri. Rivalele Guangzhou Evergrande si Shanghai SIPG au pierdut surprinzator cu 0-3, respectiv 0-4, impotriva unor divizionare secunde.

Cei mai grei adversari de care poate da Olaroiu in sferturi sunt Guangzhou R&F, echipa la care antreneaza legenda Barcelonei, Giovanni van Bronckhorst sau Beijing Guoan, echipa fostului tehnician de la Lyon, Bruno Genesio. In echipa Beijingului apar staruri precum Cedric Bakambu, Alan, Jonathan Viera, Fernando sau Renato Augusto.

In such an open game Suning defeated Meizhou Hakka with 7-2.

Scorers: Zhang Cheng X2, Xie Pengfei X2, Feng Boyuan, Li Ang and Zhang Lingfeng.

Huang Zichang delivered 3 assists but still waiting for his return of goals. pic.twitter.com/GR2xQ3hZAq