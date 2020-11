Cosmin Olaroiu, remiza alba cu Fabio Cannavaro in finala Super Ligii din China! Jiangsu Suning 0-0 Guangzhou Evergrande 

Echipa lui Cosmin Olaroiu a remizat in prima etapa a finalei Campionatului Chinei.

Jiangsu Suning-Guangzhou Evergrande s-a terminat 0-0, iar totul se va decide in returul finalei. Evergrande, echipa antrenata de Fabio Cannavaro, a fost campioana in China de 8 ori in ultimii 9 ani. Totusi, Cosmin Olaroiu a reusit sa faca fata acestui meci si este antrenorul momentului in China. Olaroiu si Canavarro sunt vechi cunostiite. Italianul a fost asistentul lui la inceputurile carierei de antrenor la echipa Al-Ahli, in Emiratele Arabe Unite.

Totusi, echipa lui Fabio Cannavaro a fost echipa mai buna si a dominat turul finalei, insa fara sa inscrie un gol. Returul se va juca pe 12 noiembrie si va avea loc tot pe acelasi stadion din cauza pandemiei de coronavirus.

Tweet China olaroiu canaravarro Citeste si: