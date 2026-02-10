Spiritele s-au încins la finalul partidei. O bătaie în toată regula a pornit după ce Cristiano Bergodi a avut ceva de împărțit cu Andrei Cordea, iar arbitrul i-a sancționat pe cei doi cu cartonașul roșu, chiar dacă meciul se terminase.

Aspru criticat pentru ieșirea sa de mai multe voci importante din fotbalul românesc, Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa din partea clubului după ieșirea sa, în timp ce așteaptă și verdictul Comisiei de Disciplină.

Cristiano Bergodi va fi amendat de U Cluj

Radu Constantea, președintele ardelenilor, anunță că italianul va primi o amendă pentru cele întâmplate în Gruia, astfel că Bergodi va continua la Universitatea, chiar dacă în spațiul public i s-a cerut demiterea.

„Nu știu ce a văzut domnul Mureșan, că nu există acel minut 85. Nu e adevărat, e vorba despre un minut jumătate cât Cristiano Bergodi a fost agitat. E clar că nu susținem ceea ce s-a întâmplat și i-am transmis domnului Bergodi că va primi o amendă. Trebuie văzut și factorul declanșator.

A înțeles și dânsul imediat, a fost supărat. Trebuie să fie un exemplu. A existat un comportament suburban al jucătorului de la CFR și nu trebuie să existe asta pe terenul de fotbal. E foarte important de precizat că acel minut 85 despre care s-a vorbit în presă nu a existat”, a spus președintele lui U Cluj, la Digi Sport.

Bergodi a fost ”instalat” la Universitatea Cluj în luna octombrie, după ce Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la echipă. De atunci, a bifat 15 meciuri pe banca ”studenților” (zece victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri).

După acest meci, U Cluj a rămas cu 42 de puncte, pe locul cinci, iar CFR Cluj a urcat în zona play-off-ului, pe șase. Poate fi depășită dacă FC Botoșani o bate pe Metaloglobus duminică.

