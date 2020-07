Dupa mai bine de jumatate de an de pauza, chinezii s-au intors la fotbal!

Campionatul din China a inceput in weekend! Olaroiu a avut un meci de infarct: a castigat cu 4-3 dupa un joc nebun. Henan Jianye a condus cu 2-0 dupa dubla lui Henrique Dourado. Suning a revenit dupa o ora de joc: a marcat de 4 ori in 18 minute! Henan a mai inscris o data prin Ke Zhao, dar n-a mai putut forta egalarea. Suning s-a impus cu 4-3 in deplasare!