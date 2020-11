BREAKING NEWS | Reusita ISTORICA pentru Olaroiu! Echipa romanului a cucerit titlul de CAMPIOANA in China! VIDEO cu golurile celor de la Jiangsu Suning

Cosmin Olaroiu a castigat finala campionatului din China!

UPDATE 15:30: Jiangsu Suning s-a impus cu 2-1 in returul finalei cu Guangzhou Evergrande, iar Cosmin Olaroiu a castigat primul titlu de campion in China!

Antrenorul roman de la Jiangsu Suning a ajuns in meciul decisiv pentru primul sau titlu de campion in China. Echipa lui Olaroiu infrunta Guangzhou Evergrande, campioana en-titre a Chinei, care este pregatita Fabio Cannavaro.

Finala s-a jucat in sistem tur-retur, primul meci incheindu-se cu scorul de 0-0.

In meciul decisiv, Jiangsu Suning conducea cu 2-1 in minutul 65, adversarii evoluand in 10 din prelungirile primei reprize, dupa eliminarea lui He Chao asupra lui Teixeira.

Echipa lui Olaroiu a deschis scorul prin Eder, care a inscris din lovitura libera acordata dupa faultul lui He Chao.

⚽️48’ Gol de Éder pic.twitter.com/gJcMjCL2r3 — Leonardo (莱昂纳多) Hartung (@HartungLeo) November 12, 2020

Golul 2 a fost semnat de Teixeira, care a reusit o executie superba de la marginea careului.

⚽️47’ Gol de Alex Teixeira pic.twitter.com/pXS8vMaSyF — Leonardo (莱昂纳多) Hartung (@HartungLeo) November 12, 2020

Cosmin Olaroiu este antrenorul chinezilor din martie 2018, contractul sau fiind valabil pana la finalul anului 2021.