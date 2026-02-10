OFICIAL E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc“

E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc"
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bucureștenii au trecut pe lista LPF un fotbalist de Champions League pentru care se apropie ora debutului.

TAGS:
ofri aradFCSBElias Charalambous

FCSB a ratat aducerea unui atacant, pe finalul perioadei mercato, însă a reușit să compenseze plecările lui Adrian Șut (Al-Ain) și Malcom Edjouma (Qingdao Hainiu), în iarnă.

Formația bucureșteană a transferat doi mijlocași, în ianuarie: João Paulo și Ofri Arad. Primul a fost adus de la Oțelul Galați, în timp ce israelianul a sosit de la Kairat (Kazahstan) cu care a jucat în grupa de Champions League, în acest sezon.

Dacă João Paulo a avut deja două apariții, la FCSB, în meciurile cu FC Botoșani (2-1) și cu Oțelul Galați (4-1), în schimb, Ofri Arad mai are de așteptat. Dar ora debutului se apropie și pentru el. Potrivit Antena Sport, mijlocașul central a fost trecut pe lista FCSB-ului, trimisă la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Ceea ce înseamnă că israelianul e eligibil pentru a fi folosit, în cazul în care antrenorii vor considera că e apt de joc.

Elias Charalambous a oferit, săptămâna trecută, ultimele detalii despre situația lui Ofri Arad: „Nu este gata 100%, cam în două săptămâni. Mai are ceva sesiuni suplimentare de antrenament“.

De remarcat că Ofri Arad a ales să joace în România, deși avea oferte și din Israel, dintr-un motiv inedit, dezvăluit de Sport.ro aici.

