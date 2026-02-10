FCSB a ratat aducerea unui atacant, pe finalul perioadei mercato, însă a reușit să compenseze plecările lui Adrian Șut (Al-Ain) și Malcom Edjouma (Qingdao Hainiu), în iarnă.

Formația bucureșteană a transferat doi mijlocași, în ianuarie: João Paulo și Ofri Arad. Primul a fost adus de la Oțelul Galați, în timp ce israelianul a sosit de la Kairat (Kazahstan) cu care a jucat în grupa de Champions League, în acest sezon.

Dacă João Paulo a avut deja două apariții, la FCSB, în meciurile cu FC Botoșani (2-1) și cu Oțelul Galați (4-1), în schimb, Ofri Arad mai are de așteptat. Dar ora debutului se apropie și pentru el. Potrivit Antena Sport, mijlocașul central a fost trecut pe lista FCSB-ului, trimisă la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Ceea ce înseamnă că israelianul e eligibil pentru a fi folosit, în cazul în care antrenorii vor considera că e apt de joc.