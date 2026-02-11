Printre jucătorii de care FCSB s-a despărțit în această iarnă s-au numărat Dennis Politic, Denis Alibec, care intraseră pe lista neagră a finanțatorului Gigi Becali, dar și Malcom Edjouma, al cărui contract a ajuns la final.

Situația lui David Kiki de la FCSB provoacă îngrijorare în Benin

Un alt jucător de care Gigi Becali transmitea că intenționează să se despartă este David Kiki. Fundașul stânga din Benin nu și-a găsit însă o nouă echipă și a fost păstrat în lot.

Chiar și așa, Kiki a dispărut practic din echipa celor de la FCSB. A apărut o singură dată în lotul campioanei la ultimele 10 meciuri din Superliga, la 1-4 contra lui CFR Cluj, când a fost rezervă neutilizată.

Situația lui Kiki, care nu a mai jucat pentru FCSB din 3 decembrie, de la meciul din Cupa României cu UTA Arad (0-3), stârnește îngrijorarea și în țara natală, având în vedere că fundașul lateral are nu mai puțin de 50 de meciuri la naționala Beninului.

"Deși colegii lui au strălucit pe teren în victoria cu 4-1 de le Galați, David Kiki a lipsit din nou în lot. Situația mare tot mai dificilă pentru el de la săptămână la săptămână, iar această absență prelungită nu face decât să ridice semne de întrebare referitoare la viitorul său în România.

Se pare că viitorul lui David Kiki rămâne incert până spre finalul acestui sezon", a scris Benin Football.

David Kiki a sosit la FCSB în vara anului 2024, după ce anterior petrecuse două sezoane la Farul Constanța. În acest sezon a fost folosit în doar 7 partide.

Pe postul de fundaș stânga, FCSB a preferat în mare parte să se bazeze pe Risto Radunovic. Tot acolo a mai evoluat Alexandru Pantea, în timp ce nou-venitul Joao Paulo poate acoperi și el această poziție.

În vară, David Kiki a ratat dramatic calificarea la CM 2026 în dauna Africii de Sud. FCSB a ratat astfel șansa de a încasa o sumă importantă de bani de pe urma participării sale la turneul final.