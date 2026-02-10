Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT

La Liga
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.

După ce Xabi Alonso a fost demis, Florentino Perez l-a pus antrenor la prima echipă pe Alvaro Arbeloa, fostul fundaș al echipei, care lucrează de peste opt ani în cadrul clubului de pe ”Bernabeu”.

Numele lui Jurgen Klopp a fost asociat cu Real Madrid în ultima perioadă, având în vedere că antrenorul german este în capul listei de priorități pentru președintele clubului, Florentino Perez. De altfel, fostul antrenor al lui Liverpool ar fi tentat de ideea de a antrena ”colosul” din Madrid.

Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT

Sunt din ce în ce mai multe indicii potrivit cărora Klopp ar fi tentat să spună ”DA” unei eventuale propuneri la Real Madrid. După ce și-a cumpărat o casă în Spania, germanul pune acum o serie de condiții pentru Perez, în vederea unei colaborări.

În primul rând, Jurgen Klopp vrea să scape de Jude Bellingham și Eduardo Camavinga, dar vrea alți doi mijlocași pentru Real Madrid, scriu britanicii de la Topskills Sports UK.

Și Endrick (19 ani) intră în planurile de viitor ale lui Klopp la Real Madrid. Puștiul brazilian face acum senzație la Olympique Lyon, unde a fost împrumutat până în vară, pentru a prinde mai multe minute.

Jurgen Klopp a plecat de la Liverpool în urmă cu un an și jumătate, după ce a invocat nevoia de ”o pauză”. Nu stă, însă, departe de fotbal. A acceptat provocarea de a fi consilier al echipelor patronate de gigantul austriac RedBull.

Jurgen Klopp, nouă ani la Liverpool cu un titlu și un trofeu UEFA Champions League

”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).

