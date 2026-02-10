După ce Xabi Alonso a fost demis, Florentino Perez l-a pus antrenor la prima echipă pe Alvaro Arbeloa, fostul fundaș al echipei, care lucrează de peste opt ani în cadrul clubului de pe ”Bernabeu”.

Numele lui Jurgen Klopp a fost asociat cu Real Madrid în ultima perioadă, având în vedere că antrenorul german este în capul listei de priorități pentru președintele clubului, Florentino Perez. De altfel, fostul antrenor al lui Liverpool ar fi tentat de ideea de a antrena ”colosul” din Madrid.

Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT

Sunt din ce în ce mai multe indicii potrivit cărora Klopp ar fi tentat să spună ”DA” unei eventuale propuneri la Real Madrid. După ce și-a cumpărat o casă în Spania, germanul pune acum o serie de condiții pentru Perez, în vederea unei colaborări.

În primul rând, Jurgen Klopp vrea să scape de Jude Bellingham și Eduardo Camavinga, dar vrea alți doi mijlocași pentru Real Madrid, scriu britanicii de la Topskills Sports UK.