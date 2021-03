ANALIZA | Gazdele Euro 2028 se anunta anul viitor! Ce sanse are Romania sa organizeze turneul final

Romania vrea sa organizeze Euro 2028 sau CM 2030 alaturi de Grecia, Bulgaria si Serbia, dar exista concurenta puternica.

Tarile, care au anuntat pana acum ca vor sa organizeze meciuri la Euro 2028, sunt Anglia, Italia, care candideaza singure, duetul Spania - Portugalia, si candidaturile comune in patru Romania - Grecia - Bulgaria - Serbia si Suedia - Norvegia - Danemarca - Finlanda, o decizie finala urmand sa se ia in toamna anului 2022.

Italia, care a inceput sa resimta criza financiara cauzata de coronavirus, ar putea chiar sa isi retraga candidatura. Peninsula italica a gazduit Euro 1968, Euro 1980 si CM 1990, dar stadioanele sunt vechi si la ultima competitie costurile de renovare ale arenelor au depasit cu 84% sumele alocate initial, transformand evenimentul intr-un fiasco din punct de vedere financiar. De aceasta data, Italia ar fi nevoita sa investeasca mai multe miliarde de euro doar pentru modernizarea vechilor arenelor. Anglia are in acest moment 29 de stadioane cu o capacitate mai mare de 30.000 de locuri, dar insula a gazduit Euro 1996 si exista o opozitie puternica in cadrul UEFA, care considera ca perioada de 32 de ani scursi intre ultima competitie pe taram britanic si 2028 este prea scurta.

Candidaturile comune ale statelor nordice si balcanice au putine sorti de izbanda, in formula actuala. Daca in cazul Romaniei si ale colegelor de candidatura, care vor sa intre in cursa si pentru CM 2030, exista probleme de la stadioanele vechi, bugetele nationale reduse si circulatia trasnfrontaliera a persoanelor, din moment ce trei tari fac parte din UE si Serbia nu face, tarile nordice au sanse mai mari de reusita, dar UEFA inca nu stie cum sa faca ca toate cele patru gazde sa fie calificate direct, in conditiile in care nu s-a anuntat marirea numarului de echipe participante.

In Romania, care are dezavantajul ca a primit deja meciuri la Euro 2020, exista deja stadioane conforme standardelor competitiei, respectiv Arena Nationala (Bucuresti), Cluj Arena (Cluj-Napoca), "Ion Oblemenco" (Craiova) si "Steaua" (Bucuresti), iar la Timisoara, Iasi si in Complexul Sportiv "Dinamo" (Bucuresti) se vrea construirea altor arene de peste 30.000 de locuri, in urmatorii ani. In conditiile in care tarile vecine au putine arene moderne de capacitate mare si exista posibilitati financiare reduse pentru ridicarea unui numar mare in urmatorii 6-7 ani, Romania ar trebui sa candideze doar impreuna cu una dintre tarile respective, cel mai probabil cu Grecia sau Serbia, unde exista trei, respectiv doua stadioane UEFA Category 4.

Turcia se afla la a sasea candidatura consecutiva (2008, 2012, 2016, 2020, 2024) si are deja stadioanele necesare organizarii competitiei, la Istanbul (4), Bursa, Konya, Trabzon, Adana, Samsun, Gaziantep, Diyarbakir, Kayseri, Antalya si Eskisehir. Turcii pot pierde gazduirea competitiei, daca se ia in considerare instabilitatea de la granitele sale, din cauza ca in Siria, Irak si Armenia au avut loc razboaie de curand, si ca regimul Erdogan a desfasurat campanii militare in alte tari si a fost acuzat de incalcarea tot mai puternica a drepturilor omului, in ultimii ani.

In acest moment, cele mai mari sanse le are candidatura comuna Spania - Portugalia. Lusitanii au organizat Euro 2004 si exista stadioane corespunzatoare la Lisabona, Porto si Braga. In Spania, s-au reconstruit recent stadioanele lui Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad si Espanyol Barcelona, in timp ce arenele lui Real Madrid si FC Barcelona sunt in proces de modernizare si in cele din Sevilla si Valencia urmeaza sa se investeasca masiv.