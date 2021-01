"Primul meci cu suporteri al echipei nationale va fi cel cu Germania!" Cati fani ar putea intra pe stadion si ce se intampla cu organizarea Euro 2020

Presedintele FRF a vorbit la finalul sedintei Comitetului Executiv despre organizarea Campionatului European 2020.

Razvan Burleanu a spus ca s-au reluat pregatirile din punctul in care au fost lasate in urma cu un an, cand a izbucnit pandemia de coronavirus, si ca FRF isi doreste ca Bucurestiul sa poata permite accesul publicului la meciurile de la Euro 2020 in proportie de 50-60% din capacitate.

Oficialul forului national a dezvaluit si ca primul meci al echipei nationale care s-ar putea juca in prezenta suporterilor este cel cu Germania, din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

"Chiar luni s-au redeschis birourile grupului local de organizare de la Arena Nationala. A fost stabilit si managerul UEFA care se va ocupa de stadion si care va veni in Romania in perioada urmatoare. Toate pregatirile au fost reluate exact ca in momentul in care pandemia le-a oprit.

Totodata, serviciul Euro din cadrul Primariei Capitalei este deja conectat la tot acest plan de pregatiri si putem sustine ca am revenit in totalitate la planul initial.

Discutam in momentul de fata, atat cu reprezentatii Guvernului si ai Primariei Capitalei, cat si cu UEFA ca sa putem pana in primele zile din luna martie sa inaintam acel scenariu in care se va afla Bucurestiul. Ne dorim ca primul meci al echipei nationale care se va disputa cu suporteri, ma refer la capacitate de 30%, sa fie chiar meciul cu Germania.

Lucram in momentul de fata, avem un plan bine pregatit. Ne consultam cu reprezentantii UEFA care s-au ocupat de organizarea Supercupei Europei care s-a desfasurat la Budapesta si a fost un succes pe scenariul de 30%, pe care lucram in acest moment.

Ne-am dori ca in luna iunie sa ajungem sa avem 50-60% din capacitate la Bucuresti. Ramane de vazut cum va decurge campania de vaccinare, daca vom fi nevoiti sa aplicam diferite metode de screening la intrarea in stadion... E un intreg plan in spatele acestei propuneri.

Ne bucuram ca loturile nationale si cele olimpice au fost incluse in etapa a doua si ca vom putea trece la vaccinarea tuturor sportivilor. Pe de alta parte, vaccinarea e cea mai scurta cale spre normalitate. Ma voi vaccina si eu cand imi va veni randul, probabil prin aprilie.

De anul trecut, Guvernul a scos stadioanele din acelasi cadru cu cinematografele, teatrele... Propunerea noastra este sa avem un test prin care noi ca federatie sa putem sa controlam toate fluxurile si nu vom pune in pericol siguranta spectatorilor. Daca se va dovedi ca acest test are rezultate, atunci vom putea sa-l implementam la nivelul tuturor competitiilor din Romania. Asta este planul nostru", a declarat Razvan Burleanu.