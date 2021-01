Anuntul oficial al UEFA despre organizarea EURO 2020! "Facem tot posibilul pentru a le permite fanilor revenirea pe stadion"

Federatiile gazda cauta impreuna cu UEFA solutiile readucerii spectatorilor in tribune.

Astazi a avut loc o intalnire online a Comitetului UEFA de Coordonare a turneului EURO 2020, forul decizional care gestioneaza turneul.

Din acest Comitet fac parte mai multi manageri din conducerea UEFA si oficialitati ale federatiilor nationale gazda. FRF este reprezentata in acest for de Radu Visan.

La sedinta, in primul rand, s-a reafirmat intentia unanima de a se organiza turneul in cele 12 tari, conform planului initial. Pregatirile se vor derula in continuare in acest perimetru, nu se dezvolta planuri de rezerva.

Principala provocare organizatorica ramane readucerea spectatorilor in tribunele meciurilor de la EURO 2020. UEFA lucreaza separat cu fiecare oras-gazda pentru acest lucru, in conformitate cu situatia epidemiologica locala si cu legislatia nationala care priveste tinerea sub control a pandemiei. In cadrul consultarilor de astazi, Radu Visan a aratat ca FRF se concentreaza pe un plan de securitate medicala care sa permita accesul spectatorilor pe Arena Nationala in proportie de 50%.

Toate orasele-gazda, inclusiv Bucuresti, au subliniat dificultatea de predictie a evolutiei pandemiei si, in consecinta, a masurilor ce vor fi luate de autoritati la momentul desfasurarii EURO 2020, adica in perioada 11 iunie - 11 iulie. In acest context, Comitetul UEFA de Coordonare al EURO 2020 a decis ca este nevoie de mai multa flexibilitate in luarea deciziilor. Astfel, anuntul privind accesul spectatorilor la meciuri si in Fan Zone a fost amanat pana in luna aprilie.

Pregatirile la Bucuresti s-au reluat de luni, 25 ianuarie, prin deschiderea birourilor de la Arena Nationala destinate Structurii Locale de Organizare (LOS) Bucuresti 2020. Saptamana viitoare este asteptat sa se alăture echipei si managerul UEFA care va conduce dispozitivul de la Arena Nationala pana la incheierea EURO 2020.

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a facut urmatoarea declaratie după deciziile Comitetului UEFA de Coordonare:

"UEFA si-a luat angajamentul de a organiza EURO 2020 in cele 12 orase, conform planificarii initiale. Euro este competitia de reper pentru nationalele de fotbal din Europa si reprezinta o sursa vitala pentru finantarea fotbalului de baza si a tuturor activitatilor de dezvoltare a fotbalului.

Sunt increzator ca situatia privind acest virus se va schimba tot mai mult cu cat ne apropiem de data inceperii turneului si este important sa le oferim oraselor-gazda si reprezentatilor guvernelor cat mai mult timp pentru a crea o imagine si un plan care sa reflecte cat mai mult realitatea din lunile iunie-iulie.

Fanii sunt cei care fac din fotbal un fenomen special, cu atat mai mult cu ocazia unui Campionat European. Trebuie sa facem tot ce putem pentru a le permite revenirea pe stadioane", a declarat Ceferin, potrivit FRF.