EXCLUSIV | Primaria Bucuresti vrea sa organizeze concerte pe Arena Nationala, dupa terminarea meciurilor de la EURO 2020!

In perspectiva EURO 2020, UEFA monitorizeaza calitatea gazonului de pe Arena Nationala prin internet si va schimba in curand suprafata de joc, iar, dupa terminarea turneului final, Primaria Bucuresti vrea sa mute aici concertele din oras.

Florin Sari, managerul de proiect din partea FRF pentru EURO 2020, a dezvaluit metoda hi-tech prin care UEFA monitorizeaza calitatea gazonului de pe Arena Nationala, dar si faptul ca imbunatirea suprafetei de joc va duce la organizarea de catre Primaria Bucuresti a unor concerte pe cel mai mai mare stadion al tarii.

"Pe gazon avem permanent doua echipamente furnizate de UEFA si ele servesc la monitorizarea starii gazonului. Printr-o conexiune de internet, datele sunt transmise catre un server si pot fi consultate in timp real. Scopul este sa ne asiguram ca permanent caracteristicile gazonului sunt cele cerute pentru organizarea unui meci de importanta celor de la EURO 2020. Cei de la UEFA monitorizeaza calitatea gazonului de la Bucuresti permanent, inca de acum un an de zile. La fel se monitorizeaza calitatea gazonului si pe stadionul Voluntari, care este prevazut ca loc de cantonament pentru nationala Ucrainei, si pe Berceni, si pe baza noastra de la Mogosoaia.

Pe Arena Nationala, noi avem un gazon natural, asta inseamna ca este 100% iarba. In grupul celor 12 stadioane pentru EURO 2020, din ce in ce mai putine au gazon natural, solutia preferata fiind cea a gazonului hibrid. Adica, peste gazonul natural, care e in proportie de 90%, se va adauga un suport sintetic, asa cum le stim de la terenurile de mini-fotbal. Exista doua modele de gazon hibrid: cu structura de rezistenta cusuta in gazonul natural sau cu structura de rezistenta tesuta si apoi adaugat gazonul natural.

Ceea ce vom primi noi la Bucuresti, pe Arena Nationala, este un gazon hibrid cu structura de rezistenta tesuta. Motivul este unul care tine de perspectiva pe care proprietarul stadionului, Primaria Muncipiului Bucuresti, o are asupra acestei arene. Primaria vrea sa organizeze, pe langa meciuri de fotbal, si concerte, iar schimbarea gazonului afectat de amplasarea diverselor elemente necesare concertelor este mult mai usoara pe varianta gazonului hibrid tesut.

La momentul la care se va schimba gazonul, ar trebui sa dispara problemele de rezistenta, va suporta mai bine disputarea meciurilor de fotbal, si de aspect. Pentru televiziune si pentru spectatorii de pe stadion, efectul vizual va fi unul net superior celui din prezent", a spus Florin Sari pentru Sport.ro.