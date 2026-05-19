Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare

Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”

Înfrângerea suferită de Tottenham, scor 1-2, în deplasarea de pe terenul lui Chelsea menține suspansul în lupta pentru evitarea retrogradării în Premier League.

Tottenham tremură până la final după eșecul cu Chelsea

Tottenham și West Ham se vor lupta până în etapa a 38-a din campionatul Angliei pentru poziția a 17-a, ultima care asigură supraviețuirea în primul eșalon al fotbalului englez.

Spurs a rămas la 38 de puncte, iar West Ham la 36. Echipa lui Radu Drăgușin are un golaveraj mai bun față de West Ham (-10 față de -22), astfel că este avantajată în caz de egalitate de puncte (golaverajul este al doilea criteriu de departajare după punctaj).

Tottenham, obligată să nu piardă

Așadar, pentru a se salva de la retrogradare, Tottenham este obligată să obțină măcar un egal pe teren propriu împotriva lui Everton.

De cealaltă parte, West Ham trebuie să o învingă neapărat pe Leeds, tot acasă, în etapa a 38-a pentru a mai spera la evitarea retrogradării.