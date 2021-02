E sigur: EURO 2020 NU se mai amana! Informatii de ULTIMA ORA privind organizarea turneului final! Care sunt scenariile analizate UEFA

Euro 2020 se va disputa in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

Consilierul medical al UEFA, Daniel Koch, a vorbit despre disputarea Campionatului European din aceasta vara si a dat asigurari privind desfasurarea in conditii normale a competitiei.

Koch a spus ca nu se pune problema ca turneul final sa fie amanat sau anulat, forul european gandindu-se acum doar la modalitatile in care suporterii vor putea merge la meciuri, pe stadioanele din cele 12 orase care vor gazdui partidele.

"Este exclus ca Euro sa nu se dispute, se va disputa. Nu exista un scenariu pentru cel mai rau caz, exista scenarii realiste si scenarii pentru cel mai bun caz.

Este prea devreme pentru a spune cati suporteri vor putea fi in tribune. In toamna, unele tari au fost la 30%, eu cred ca este posibil sa fie mai mult de 30%.

Vom vedea care este situatia si care sunt cerintele diferitelor tari, dar sper ca macar unele calatorii vor fi posibile, fiindca pana la urma nu calatoriile fac adevarata diferenta.

In Europa exista inca mult scepticism in legatura cu forta pandemiei in luna iunie, insa daca va uitati la cifre si la toate posibilitatile pe care le avem, eu cred ca ar trebui sa ne facem planuri optimiste. Fiindca exista posibilitatea ca situatia sa fie la fel de buna ca in vara trecuta.

In acest moment aceasta este provocarea, sa gandim in continuare pozitiv si sa facem planuri pentru ce este mai bine, nu sa cadem in capcana de a ne gandi doar la cele mai rele scenarii", a declarat Daniel Koch, potrivit Reuters.

Scenariile luate in considerare de UEFA vizeaza mentinerea arenelor cu portile inchise sau deschiderea stadioanelor la capacitate maxima, la o capacitate de cel putin 50% sau la o capacitate de 20-30%.