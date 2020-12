EXCLUSIV | Managerul de proiect pentru Euro 2020: "Nu s-a pus pus niciodata problema sa se mute meciurile de la Bucuresti"

Oficialul FRF Florin Sari a explicat cum au fost afectate de Covid-19 pregatirile pentru turneul final si daca exista riscul ca Romania sa piarda meciurile din cauza Covid-19.

Florin Sari, managerul de proiect din partea FRF pentru Euro 2020, se trage dintr-o familie de aventurieri ardeleni, este urmasul soferului lui Al Capone, care a facut trafic de alcool pe vremea prohibitiei cu mafia italiana la Chicago (Ieronim Budac), al ultimului haiduc al Transilvaniei (Andrei Budac) si al lui Badea Cartan (taranul roman care s-a dus pe jos la Roma ca sa viziteze Columna lui Traian). In prezent, Sari are o viata mai putin aventuroasa decat predecesorii sai, dar este unul dintre cei mai importanti oameni pentru organizarea Euro 2020 la Bucuresti si a explicat, pentru Sport.ro, ca nu s-a pus niciun moment problema ca Romania sa piarda organizarea importantei competitii.

"Eu sunt liderul Comitetului de organizare al turneului final UEFA 2020 in Romania. Noi detinem, in baza contractului pe care FRF l-a incheiat cu UEFA pentru managementul turneului final, prerogativele organizatorice. Pregatirea in ceea ce priveste organizarea turneului final, tot ceea ce nu vom vedea niciodata, dar care sunt cele mai importante, acele pregatiri erau deja finalizate la data de 30 aprilie 2020. Pandemia a blocat acest proces, dar 30 aprilie a fost data la care pregatirile, planurile de organizare erau finalizate. Este un proces complex, noi avem 24 de departamente distincte care deruleaza proiecte pentru Euro 2020 doar la stadion. Noi suntem pregatiti sa livram cel mai bun Euro posibil.

Despre stadiul noilor stadioane din Bucuresti pot vorbi doar cei de la CNI, dar am vazut toti ca arenele 'Steaua' si 'Arcul de Triumf' au fost deja inaugurate. Noi am avut o oferta de cantonamente, respectiv stadionul Voluntari, baza FRF din Mogosoaia si baza FCSB din Berceni. Interesul nostru este sa extindem aceasta oferta, ca sa devenim mai atractivi, pentru ca alte echipe sa-si stabileasca la Bucuresti cantonamentul. Avem certitudinea ca echipa Ucrainei va veni si isi va stabili la Bucuresti cantonamentul, se va folosi de stadionul Voluntari. O alta categorie de terenuri va fi folosita de echipele care nu vor fi in cantonament, dar vor veni sa joace la Bucuresti si au nevoie de stadioane de antrenament.

Categoric, informatiile despre mutarea turneului final intr-o singura tara din cauza Covid-19 sunt numai speculatii. Nu s-a vorbit niciodata in interiorul UEFA sau la noi, despre mutarea turneului final in alte locuri decat in cele deja stabilite. Vorbim de investitii majore, pe care fiecare dintre orasele-gazda le-a facut, masuri intreprinse la nivel guvernamental, pentru crearea conditiilor cadru de desfasurare a turneului final. Vorbim de niste angajamente ale UEFA in fata spectatorilor, pentru s-au vandut biletele, in fata sponsorilor, pentru ca s-au vandut si pachete de sponsorizare. De ce am renunta la toate pregatirile, la toate aceste investitii, la tot volumul de munca din spatele lor si la toate asteptarile pe care toti le avem, ca sa facem un lucru care nici macar nu este la momentul actual realizabil? Una dintre particularitatile pandemiei Covid-19 este ca are extindere globala, nu ai unde sa te refugiezi, nu exista nicio tara sigura 100%.

Pandemia nu a dat peste cap pregatirile, ne-a condus la inghetarea tuturor activitatilor. La data de 30 aprilie, noi am avut acel moment al inghetarii activitatilor, in care toate pregatirile au fost finalizate, dar nu s-a ajuns la implementare. Pentru mine este un model foarte interesant si revelator de competenta a unui organizator de evenimente sportive majore, in adaptarea la realitatile din teren. Pandemia nu ne-a dat peste cap, mai mult, noi iesim din pandemie mai puternici, pentru ca am invatat o lectie foarte importanta, aceea de a nu renunta. UEFA nu a renuntat la turneul final, FRF nu a renuntat la turneul final.

Lipsa echipei nationale are un impact asupra perceptiei noastre subiective, ca romani si suporteri de fotbal. Cine nu si-ar fi dorit sa aiba echipa nationala, pe Arena Nationala, jucand la Euro? Dar, in ce priveste actiunea efectiva, suntem o echipa de specialisti, de profesionisti. Vrem sa atragem alte evenimente sportive majore in tara, in Capitala, iar actiunea noastra, ca specialisti, ramane in parametrii cei mai inalti, indiferent de situatie. Noi vrem sa livram cel mai bun Euro posibil la Bucuresti. Romania dovedeste ca are aceasta capacitate de a organiza evenimente fotbalistice importante, noi am avut precedentul Europa League pe Arena Nationala, organizam meciurile de Euro 2020, vom organiza meciuri la Euro U21, suntem gazdele Euro U19, am fost gazda tragerii la sorti a grupelor pentru turneul final. Cu siguranta vor veni si alte asemenea evenimente, poate chiar in competitii inter-cluburi, pe care ni le dorim cu totii, pentru ca suntem pregatiti.

Ultima fereastra de vanzari de bilete pentru meciurile de la Euro 2020 a fost in ianuarie 2020. Avem o pondere importanta a romanilor in grupul de detinatori de bilete la Euro 2020, la toate cele patru meciuri gazduite. De asemenea, avem un grup destul de numeros de spectatori germani, care si-au cumparat bilete la meciul din optimile de finala.

Nu se stie inca daca la Euro 2020 se va juca cu stadioanele pline sau cu o asistenta redusa, la momentul actual, trebuie sa elaboram diverse scenarii operationale. Noi trebuie sa fim pregatiti sa gazduim meciurile de la stadionul plin, pana la o anumita cota redusa de spectatori. Luam in considerare toti factorii pe care ii avem acum la indemana: capacitatea de testare, vaccinarea, capacitatea de monitorizare si control, masurile de distantare sociala. Noi ne dorim sa organizam meciurile, asta este cel mai important", a spus Florin Sari pentru Sport.ro.