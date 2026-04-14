Lui Gică Hagi i s-a propus un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă doi, dacă va reuși să se califice la Euro 2028, turneu final găzduit de Marea Britanie și Irlanda. FRF i-a pregătit și un salariu impresionant noului selecționer, de 27.000 de euro pe lună, plus bonusuri consistente de calificare la turneele finale. Hagi a mai ocupat funcția de selecționer în 2001, când a pierdut barajul cu Slovenia și a ratat calificarea la CM 2002.

Sabău și Lobonț, în staff sau în corpul tehnic

Dacă Anghel Iordănescu, Florin Răducioiu, Ioan Andone, Dan Petrescu, Marius Lăcătuș, Viorel Moldovan, Adrian Ilie, Miodrag Belodedici și Ilie Dumitrescu vor fi sigur ofertați să facă parte din noul corp tehnic al echipei naționale, în cazul în care Gică Hagi va deveni selecționer, rămâne de văzut dacă alți mari jucători ai României vor face parte din staff sau tot din nou-înființatul consiliul consultativ.

Foștii "tricolori" pe care Hagi îi vrea alături de el sunt Ioan Ovidiu Sabău, ca antrenor secund, și Bogdan Lobonț, ca antrenor al portarilor. Ambii au licența PRO de antrenori și au activat în Liga 1.

Se discută rolurile pe care le vor avea Gane, Constantinovici și Toader

Conform informațiilor obținute de Sport.ro, Cătălin Anghel (51 de ani) și Cristian Sava (58 de ani), care au colaborat o perioadă îndelungată la FC Viitorul / FCV Farul cu "Regele", sunt luați în considerare ca să fie antrenori secunzi, Zoltan Iasko (61 de ani) ar putea fi noul team manager / director sportiv al "tricolorilor", iar fostul fundaș Robert Hodorogea (31 de ani) ar putea deveni noul preparator fizic al echipei.

Printre subiectele de negociere din ultima săptămână s-a aflat și cel al rolurilor pe care le vor avea Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader, cei care au fost în staff-ul naționalei în mandatele lui Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Edi Iordănescu și Mircea Lucescu. Aceștia pot rămâne pe actualele funcții sau pot fi relocați la naționalele de tineret și juniori mari (U20, U19), dar există șanse mici să fie păstrați "la pachet" în noua organigramă.