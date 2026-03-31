Hagi o are grea! Grupa horror în care poate cădea România în preliminariile EURO 2028

Hagi debutează cu amicale, continuă cu Nations League și preliminarii EURO 2028 După ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară cu Mircea Lucescu pe bancă, ochii sunt deja ațintiți asupra următorului turneu final - EURO 2028, care va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor. Până la a lua startul în calificările pentru European, Hagi va avea ocazia de a lucra cu actuala generație în două partide amicale din iunie - cu Georgia și un adversar care urmează să fie stabilit - iar ulterior în Liga Națiunilor (septembrie-noiembrie) România, promovată de Lucescu în Liga B din Nations League, a fost repartizată în grupa 4, cu Suedia, Polonia și Bosnia. Meciurile vor avea o miză deosebit de importantă, clasamentele din UNL urmând să stabilească cum vor arăta urnele pentru preliminariile EURO 2028, care se vor disputa anul viitor. Cum arată grupele din Liga Națiunilor

Cum vor stabilite urnele în preliminariile EURO 2028 Urna 1: Echipele din Liga A a UNL care încheie pe pozițiile 1-3

Echipele din Liga C care încheie pe pozițiile 2-4 Urna 5: Echipele din Liga D Altfel spus, rezultatele României din Nations League vor stabili urna în care vom apărea la tragerea la sorți pentru preliminariile Europeanului. Tricolorii ajung în urna a doua doar dacă vor încheia pe locurile 1-2 în grupa din care mai fac parte Suedia, Polonia și Bosnia. În caz contrar, picăm în urna a treia. Pe baza probabilităților avansate de statisticienii de la Football Meets Data, România este văzută în urna a treia, ceea ce ar însemna din start, cel puțin teoretic, că vom avea două adversare mai bine cotate în grupa preliminară pentru EURO 2028, iar șansele de calificare se vor reduce semnificativ. Cum ar putea arăta urnele în preliminariile EURO 2028, pe baza probabilităților FMD Urna 1: Franța, Italia, Turcia, Germania, Olanda, Serbia, Spania, Anglia, Croația, Portugalia, Norvegia, Danemarca

Putem avea grupă cu Franța și Belgia! Dacă scenariul cu România în urna a treia valorică va deveni realitate, tricolorii pot avea parte de o grupă horror. Spre exemplu, cu Franța și Belgia printre adversare, o clasare pe primele două poziții părând puțin probabilă. Tricolorii sunt însă la mâna lor, iar o clasare pe locurile 1-2 în grupa de Nations League ne-ar propulsa în urna a doua. În acest scenariu am putea întâlni o singură formație de top din Europa și am avea șanse mult mai mari pentru obținerea unui loc secund care să ne ducă la EURO 2026.

Cum va funcționa calificarea la EURO 2028 În total, 55 de echipe naționale sunt așteptate să joace în preliminariile EURO 2028. Se vor forma 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune 8 ocupante ale pozițiilor secunde se califică direct la turneul final. Noutatea EURO 2028 este că țările gazdă - Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor - nu au asigurată prezența la turneul final. Totuși, două locuri la turneul final sunt rezervate celor două națiuni gazdă cu cele mai bune rezultate în preliminarii, dar care nu obțin calificarea directă. Pe lângă cele 12 câștigătoare de grupă, cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 2 și locurile rezervate țărilor gazdă, va exista și un play-off în care vor participa ocupantele pozițiilor secunde care nu au obținut calificarea directă și câștigătoarele din Nations League care nu au obținut calificarea din preliminarii. Structura exactă a acestui play-off va fi stabilită în funcție de numărul țărilor gazdă care vor obține calificarea.

Programul României din Liga Națiunilor Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia