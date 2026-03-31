Hagi o are grea! Grupa horror în care poate cădea România în preliminariile EURO 2028

Gică Hagi (61 de ani) este așteptat să preia naționala României încă din această primăvară. Noul selecționer va debuta cu două partide amicale, va continua cu Liga Națiunilor, iar ulterior va lua startul în preliminariile EURO 2028.

Hagi debutează cu amicale, continuă cu Nations League și preliminarii EURO 2028

După ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară cu Mircea Lucescu pe bancă, ochii sunt deja ațintiți asupra următorului turneu final - EURO 2028, care va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

Până la a lua startul în calificările pentru European, Hagi va avea ocazia de a lucra cu actuala generație în două partide amicale din iunie - cu Georgia și un adversar care urmează să fie stabilit - iar ulterior în Liga Națiunilor (septembrie-noiembrie)

România, promovată de Lucescu în Liga B din Nations League, a fost repartizată în grupa 4, cu Suedia, Polonia și Bosnia. Meciurile vor avea o miză deosebit de importantă, clasamentele din UNL urmând să stabilească cum vor arăta urnele pentru preliminariile EURO 2028, care se vor disputa anul viitor.

  • Urna 1: Echipele din Liga A a UNL care încheie pe pozițiile 1-3
  • Urna 2: Echipele din Liga A a UNL care încheie pe locul 4 + echipele din Liga B care încheie pe locurile 1-2
  • Urna 3: Echipele din Liga B care încheie pe pozițiile 3-4 + echipele din Liga C care încheie pe locul 1
  • Urna 4: Echipele din Liga C care încheie pe pozițiile 2-4
  • Urna 5: Echipele din Liga D

Altfel spus, rezultatele României din Nations League vor stabili urna în care vom apărea la tragerea la sorți pentru preliminariile Europeanului. Tricolorii ajung în urna a doua doar dacă vor încheia pe locurile 1-2 în grupa din care mai fac parte Suedia, Polonia și Bosnia. În caz contrar, picăm în urna a treia.

Pe baza probabilităților avansate de statisticienii de la Football Meets Data, România este văzută în urna a treia, ceea ce ar însemna din start, cel puțin teoretic, că vom avea două adversare mai bine cotate în grupa preliminară pentru EURO 2028, iar șansele de calificare se vor reduce semnificativ.

Cum ar putea arăta urnele în preliminariile EURO 2028, pe baza probabilităților FMD

  • Urna 1: Franța, Italia, Turcia, Germania, Olanda, Serbia, Spania, Anglia, Croația, Portugalia, Norvegia, Danemarca
  • Urna 2: Belgia, Grecia, Cehia, Țara Galilor, Elveția, Scoția, Ucraina, Ungaria, Austria, Kosovo, Polonia, Suedia
  • Urna 3: Slovenia, Macedonia de Nord, Georgia, Irlanda de Nord, Irlanda, Israel, România, Bosnia și Herțegovina, Albania, Muntenegru, Slovacia, Islanda
  • Urna 4: Armenia, Bulgaria, Finlanda, Kazahstan, Cipru, Luxemburg, Belarus, Insulele Feroe, Letonia, Estonia, Moldova, San Marino
  • Urna 5: Azerbaidjan, Malta, Lituania, Andorra, Gibrltar, Liechtenstein

Putem avea grupă cu Franța și Belgia!

Dacă scenariul cu România în urna a treia valorică va deveni realitate, tricolorii pot avea parte de o grupă horror. Spre exemplu, cu Franța și Belgia printre adversare, o clasare pe primele două poziții părând puțin probabilă.

Tricolorii sunt însă la mâna lor, iar o clasare pe locurile 1-2 în grupa de Nations League ne-ar propulsa în urna a doua. În acest scenariu am putea întâlni o singură formație de top din Europa și am avea șanse mult mai mari pentru obținerea unui loc secund care să ne ducă la EURO 2026.

Cum va funcționa calificarea la EURO 2028

În total, 55 de echipe naționale sunt așteptate să joace în preliminariile EURO 2028. Se vor forma 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune 8 ocupante ale pozițiilor secunde se califică direct la turneul final.

Noutatea EURO 2028 este că țările gazdă - Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor - nu au asigurată prezența la turneul final. Totuși, două locuri la turneul final sunt rezervate celor două națiuni gazdă cu cele mai bune rezultate în preliminarii, dar care nu obțin calificarea directă.

Pe lângă cele 12 câștigătoare de grupă, cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 2 și locurile rezervate țărilor gazdă, va exista și un play-off în care vor participa ocupantele pozițiilor secunde care nu au obținut calificarea directă și câștigătoarele din Nations League care nu au obținut calificarea din preliminarii. Structura exactă a acestui play-off va fi stabilită în funcție de numărul țărilor gazdă care vor obține calificarea.

Programul României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
Vinovații pentru ratarea Mondialului! Dănuț Lupu știe cine a „îngropat” naționala României
Interviu cu Victor Pițurcă la Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, de la 20:00). De ce aduce în discuție numele lui Mutu
Liverpool a bătut palma cu noul antrenor! Arne Slot e OUT
„Tricolorul” care a dezamăgit la echipa națională: ce s-ar putea întâmpla în meciul Slovacia - România
"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa
50.000.000€ pentru Radu Drăgușin: ”Ne-a sunat cineva”

OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

Veste uriașă pentru FCSB: condiția ca Rădoi să rămână și din vară la echipă

Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi. Fotbalistul cu 470 de meciuri în Liga 1, reacție pentru Sport.ro: "Pe ei mizez!"

Uli Hoeness e convins: ”Dacă Alexander Isak e 150 de milioane, el valorează 250”

Jucătorul care i-a produs o gaură financiară lui Gigi Becali e gata de revenirea în campionatul României

Liverpool a bătut palma cu noul antrenor! Arne Slot e OUT
„Tricolorul” care a dezamăgit la echipa națională: ce s-ar putea întâmpla în meciul Slovacia - România
Patronul din Superligă vrea să vândă clubul: ”Mi-e foarte greu, nu am sprijin”
"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa
Interviu cu Victor Pițurcă la Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, de la 20:00). De ce aduce în discuție numele lui Mutu
Numirea lui Mircea Lucescu ca selecționer a fost o decizie de suflet și una reparatorie, dar nu cea mai inspirată
UEFA a decis! Așa se ajunge la EURO 2028: Sistem de calificare cu emoții și un colac de salvare pentru gazde
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu

Un animal dispărut din România de 200 de ani, filmat pe un câmp din Alba. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit

