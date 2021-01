Ramane Romania fara Euro 2020?! "Scenariul lui Platini pare o utopie! E obligatoriu ca UEFA sa faca asta"

Turneul final al Euro 2020 este programat in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

La inceputul lunii februarie, oficialii UEFA vor discuta mai multe variante care ar putea fi luate in considerare in functie de cum va evolua pandemia de coronavirus.

Planul lui Michel Platini, de a organiza turneul in 12 orase din 12 tari, pare aproape imposibil de realizat, jurnalistii spanioli de la Marca notand ca "acest scenariu pare o utopie", iar "a avea o alternativa este obligatoriu".

Afirmatiile presei din Spania au la baza declaratiile presedintelui Federatiei elvetiene de fotbal, Dominique Blanc, care a spus ca UEFA ar lua in calcul "disputarea EURO intr-o singura tara, in Rusia sau in Germania, de exemplu, ori replierea intr-un singur oras mare, care sa aiba suficiente stadioane pentru a gazdui cele 6 grupe", cum ar fi Londra.

UEFA a infirmat spusele lui Blanc, reprezentantii forului european sustinand ca nu trebuie puse la punct decat detaliile privind numarul de suporteri care vor putea fi prezenti in tribune la meciurile de la Euro 2020.