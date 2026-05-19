VIDEO Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City a remizat în penultima etapă cu Bournemouth, scor 1-1, iar Arsenal a câștigat Premier League.

TAGS:
Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueVoyo
Din articol

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Cu o zi înainte de meciul de pe ”Vitality”, publicația Daily Mail a scris faptul că Pep Guardiola i-a anunțat pe cei din conducerea lui Manchester City că va pleca la sfârșitul sezonului.

Ulterior, a fost anunțat și că ”cetățenii” s-au înțeles cu Enzo Maresca să preia postul care va rămâne vacant după ce va pleca Guardiola, care a câștigat tot ce se putea la Manchester City.

La flash-interviurile pentru Sky Sports, după Bournemouth - Manchester City, meci difuzat pe VOYO, Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal, apoi a explicat faptul că mai are contract un an pe ”Etihad” și a refuzat să dea curs zvonurilor.

”Felicitări pentru Arsenal, felicitări tuturor celor din staff. Arsenal a meritat să câștige Premier League”, a spus Pep Guardiola.

”Continui să spun că am încă un an contract. Terminăm sezonul și vedem. Am un an de contract, nu pot să spun nimic aici. Trebuie să vorbesc cu președintele clubului.

Acest club e extraordinar. Sigur, sezonul e gata pentru noi. Mai avem un joc în fața fanilor”, a mai spus Pep Guardiola.

Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League: ”Nu mă pot opri din plâns! Victorie fără să atingem mingea”

  • Vlcsnap 2026 05 19 23h39m10s335
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • FANII LUI ARSENAL, BUCURÂNDU-SE LA LONDRA. FOTO: @CAPTURĂ VOYO

Imediat după fluierul de final din Bournemouth - Manchester City, Arsenal a consemnat pe rețelele social media faptul că e campioană cu o postare imediată.

Iar suporterii ”tunarilor” au fost prompți și au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje care mai de care.

”Plâng de fericire”, ”Victorie fără să atingem mingea”, ”Ce repede e adminul paginii” sau ”Nu mă pot opri din plâns, e un vis?” sunt doar câteva dintre miile de comentarii apărute în decurs de câteva minute la postarea lui Arsenal.

Bournemouth - Manchester City, rezumat | VOYO

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric
Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
”Calități excepționale!” Mihai Stoica anunță: Marius Baciu va avea sub comanda sa două ”perle” la FCSB
”Calități excepționale!” Mihai Stoica anunță: Marius Baciu va avea sub comanda sa două ”perle” la FCSB
Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric
Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric
Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League: ”Nu mă pot opri din plâns! Victorie fără să atingem mingea”
Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League: ”Nu mă pot opri din plâns! Victorie fără să atingem mingea”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“



Recomandarile redactiei
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
”Calități excepționale!” Mihai Stoica anunță: Marius Baciu va avea sub comanda sa două ”perle” la FCSB
”Calități excepționale!” Mihai Stoica anunță: Marius Baciu va avea sub comanda sa două ”perle” la FCSB
Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League: ”Nu mă pot opri din plâns! Victorie fără să atingem mingea”
Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League: ”Nu mă pot opri din plâns! Victorie fără să atingem mingea”
Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric
Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
Alte subiecte de interes
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!