Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Cu o zi înainte de meciul de pe ”Vitality”, publicația Daily Mail a scris faptul că Pep Guardiola i-a anunțat pe cei din conducerea lui Manchester City că va pleca la sfârșitul sezonului.

Ulterior, a fost anunțat și că ”cetățenii” s-au înțeles cu Enzo Maresca să preia postul care va rămâne vacant după ce va pleca Guardiola, care a câștigat tot ce se putea la Manchester City.

La flash-interviurile pentru Sky Sports, după Bournemouth - Manchester City, meci difuzat pe VOYO, Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal, apoi a explicat faptul că mai are contract un an pe ”Etihad” și a refuzat să dea curs zvonurilor.

”Felicitări pentru Arsenal, felicitări tuturor celor din staff. Arsenal a meritat să câștige Premier League”, a spus Pep Guardiola.

”Continui să spun că am încă un an contract. Terminăm sezonul și vedem. Am un an de contract, nu pot să spun nimic aici. Trebuie să vorbesc cu președintele clubului.

Acest club e extraordinar. Sigur, sezonul e gata pentru noi. Mai avem un joc în fața fanilor”, a mai spus Pep Guardiola.

