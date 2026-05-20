Roș-albii se vor duela cu câștigătoarea barajului dintre FCSB și Botoșani pentru un bilet în preliminariile Conference League.

Țicu și Ikoko, OUT de la Dinamo

În cazul în care se vor califica în preliminariile celei de-a treia competiții europene, dinamoviștii nu se vor mai putea baza pe doi jucători. Valentin Țicu și Jordan Ikoko vor părăsi formația din ”Ștefan cel Mare” la finalul acestui sezon, conform GSP.

Contractele celor doi fundași laterali vor expira în această iarnă, iar conducerea clubului nu vor activa opțiunea de prelungire.

Jordan Ikoko a semnat cu Dinamo în vara anului trecut, dar nu a reușit să convingă sub comanda lui Zeljko Kopic. A strâns 23 de meciuri la Dinamo și a oferit două pase decisive. Ikoko are opțiune de prelungire cu încă un sezon, dar conducătorii clubului sunt deciși să renunțe la serviciile fundașului congolez.

Aceeași situație este și în cazul lui Valentin Țicu. Fostul căpitan al lui Petrolul, care în ultimii ani s-a confruntat cu grave probleme cauzate de accidentări, a semnat cu formația din ”Ștefan cel Mare” la începutul anului, însă a strâns doar șase meciuri la Dinamo, iar conducătorii nu vor să îl mai păstreze în lot, chiar dacă are opțiune de prelungire cu încă trei sezoane.