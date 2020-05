"Lucram cu FRF la asta!" Nimeni nu se astepta la asta! Romania vrea sa organizeze Euro 2028! Anuntul facut de Ionut Stroe

Ministrul Tineretului si Sportului a dezvaluit ce competitie vrea sa organizeze Romania in viitor.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a dezvaluit ca Romania incearca sa organizeze Campionatul European de Tineret din 2028. Dupa ce ar fi trebuit sa se desfasoare 4 meciuri din cadrul Euro 2020, la Bucuresti in acest an, dar au fost amanate pentru anul viitor, Ionut Stroe ia in calcul posibilitatea organizarii Euro 2028 la tineret.

"Planuim sa organizam Campionatul European de Tineret de fotbal la Bucuresti, e o colaborare cu Federatia Romana de Fotbal, lucram la asta.

Euro 2028 in Romania e o idee generoasa si fezabila. Putem organiza in parteneriat cu Serbia, Ungaria si Grecia. Toate cele patru tari indeplinim cerintele legate de stadioane. Mai sunt chestiuni legate de infrastructura si de transport care trebuie puse la punct. Avand in vedere ca vorbim de un termen indelungat, cred putem sa rezolvam. Putem avea un dosar foarte bun si cu sanse reale de reusita.

Depinde mult de turneul final de la anul. Daca UEFA vede ca putem organiza patru meciuri sau mai multe la nivel european, va conta mult asta. Acum avem stadioanele care indeplinesc conditiile pentru organizare: Arena Nationala, Ghencea, Cluj Arena si Ion Oblemenco. Ne gandim si la Campionatul Mondial de Rugby", a declarat Ionut Stroe, la PRO X.