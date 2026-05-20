Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, campioana en-titre a Europei, a prezis miercuri o „finală dificilă” împotriva lui Arsenal pe 30 mai la Budapesta, cu două echipe „care vin cu scheme diferite”, relatează AFP.

Luis Enrique, reacție după ce Arsenal a câștigat titlul

„Va fi o finală foarte dificilă, cu echipe care vin cu scheme diferite”, „sperăm să avem o finală grozavă”, a declarat antrenorul, într-o conferinţă de presă.

Luis Enrique a felicitat, de asemenea, formaţia londoneză pentru titlul de campioană a Angliei, obţinut oficial marţi seară, şi a privit cu nerăbdare spre meciul care urmează: „Arsenal a meritat să câştige Premier League după un sezon foarte bun. I-am înfruntat deja. (...) fără minge sunt cea mai bună echipă din lume, fără îndoială”.

Enrique, elogiu către Mikel Arteta

„Antrenorul Mikel Arteta este cel care a adus această mentalitate de câştigător la Arsenal, ei au progresat an de an în ultimele patru sau cinci sezoane”, a spus tehnicianul.

Eficienţa lui Arsenal la fazele fixe nu-i produce „coşmaruri” lui Luis Enrique. „Vom încerca să ne apărăm ca de obicei, suntem o echipă mică (în ce priveşte talia - n.r.), dar care se apără bine la fazele fixe”.

„Suntem foarte norocoşi să jucăm într-o altă finală”, a mai afirmat spaniolul. Pe 31 mai 2025, Paris Saint-Germain a învins-o pe Inter Milano cu 5-0 şi a câştigat pentru prima oară în istoria sa Liga Campionilor.

PSG - Arsenal, finala Champions League, se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, pe 30 mai, la Budapesta.

Agerpres