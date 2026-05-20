Gata, Csikszereda i-a găsit înlocuitor lui Robert Ilyeș! Anunțul făcut în Ungaria

Presa din Ungaria anunță că alegerea conducerii s-a oprit la Istvan Szabo, fostul tehnician de la Nyiregyhaza Spartacus.
Potrivit Nemzeti Sport, acordul dintre cele două părți este aproape finalizat, iar oficializarea mutării ar urma să aibă loc pe 3 iunie. „Mai lipsește doar semnarea contractului”, scrie sursa citată.
Csikszereda i-a găsit înlocuitor lui Robert Ilyeș
Jurnaliștii maghiari mai notează că noul antrenor a început deja discuțiile pentru întărirea lotului și ar fi contactat mai mulți jucători maghiari în vederea unui posibil transfer la Csikszereda.
Clubul harghitean pregătește și schimbări importante în lot. Plecările certe sunt cele ale lui Bloj Erwin, Mariano Bettini, Arian Kabashi, Wilhelm Loeper și Gustavo Cabral. În schimb, oficialii încearcă să îi păstreze pe jucătorii maghiari din lot, iar răspunsurile lui Laszlo Kleinheisler și Bence Vegh ar fi încă așteptate.
Totodată, cei de la Csikszereda trebuie să negocieze cu Puskas Akademia pentru situația jucătorilor împrumutați Szabolcs Dusinszki și Zoard Nagy.
Robert Ilyeș lasă în urmă un mandat important la Csikszereda. În cele 113 meciuri pe banca echipei, fostul mijlocaș de la Rapid București și FC Brașov a adunat 47 de victorii, 29 de remize și 37 de înfrângeri.