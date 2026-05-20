Gata, Csikszereda i-a găsit înlocuitor lui Robert Ilyeș! Anunțul făcut în Ungaria

Presa din Ungaria anunță că alegerea conducerii s-a oprit la Istvan Szabo, fostul tehnician de la Nyiregyhaza Spartacus.

Potrivit Nemzeti Sport, acordul dintre cele două părți este aproape finalizat, iar oficializarea mutării ar urma să aibă loc pe 3 iunie. „Mai lipsește doar semnarea contractului”, scrie sursa citată.

Csikszereda i-a găsit înlocuitor lui Robert Ilyeș

Jurnaliștii maghiari mai notează că noul antrenor a început deja discuțiile pentru întărirea lotului și ar fi contactat mai mulți jucători maghiari în vederea unui posibil transfer la Csikszereda.