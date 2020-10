Un conducator din Liga 1 avertizeaza: "Sa avem curaj si sa lasam spectatorii pe stadioane, altfel ne prinde Euro 2020 cu tribunele goale!"

Din cauza pandemiei de coronavirus, spectatorii nu au mai avut acces pe arenele din Romania din martie 2020.

Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, a dezvaluit ca interzicerea spectatorilor de pe stadioanele din Romania afecteaza mult din punct de vedere financiar cluburile de fotbal din Liga 1. UEFA a permis, incepand cu 1 septembrie, redeschiderea arenelor in limita a 30% din capacitate, dar autoritatile romane nu au vrut sa auda de revenirea suporterilor, desi ne mai despart doar opt luni de startul Euro 2020, la care tara noastra va gazdui meciuri.

"Cred ca ar trebui sa fim mai curajosi. Si asa stadioanele romanesti nu se umpleau pana la refuz. Nici sa facem ce au facut bulgarii la meciul cu CFR Cluj, dar cred ca putem sa permitem accesul pentru 30% din capacitate. Cluburile cred ca au intelepciunea si cunostintele ca sa gestioneze cum trebuie distantarea sociala si protocoalele medicale. Toate protocoalele pentru Liga 1 au fost facute intre Ministerul Sanatatii, MTS, FRF si LPF. Au reactualizat protocolul inaintea noului sezon, cu niste schimbari bune, precum cea care spune ca ii izolezi doar pe cei infectati, sa nu mai bagi toata echipa in carantina 14 zile. Dar ar trebui reactualizari periodice. De la 1 septembrie, UEFA permite prezenta spectatorilor pe 30% din capacitatea stadioanelor. E adevarat, sub incidenta legilor nationale. Fotbalul european e singurul care s-a miscat bine, UEFA a luat decizii bune. Daca UEFA are acest curaj, poate ca ar trebui sa fim si noi mai curajosi.

Poate exista si alti factori de risc, recunosc ca nu am datele detinute de Ministerul Sanatatii. Dar trebui sa facem acest pas, odata si odata, pentru ca se apropie Campionatul European, asa ca trebuie sa ne reobisnuim cu spectatorii in tribunele stadioanelor romanesti. Nu putem sa permitem accesul prima data la meciurile de la Euro 2020. Sigur nu va fi un Euro fara spectatori in restul tarilor organizatoare, nu putem sa fim noi singurii cu tribunele goale. La noi sunt stadioane mai vechi, descoperite, dar e cu atat mai bine in actuala situatie medicala. Nu cred ca mai exista vreun club in Liga 1, care sa nu aiba un sistem de ticketing electronic, pe care sa il programeze ca sa dea locurile cu spatiu intre ele. Trebuie sa mergi pe prezumtia ca omul isi va respecta locul dat, dar trebuie facuta o incercare. Cred ca si suporterii sunt mai responsabili acum, pentru ca au suferit mult din cauza ca nu au mai avut acces pe stadioane. Daca li se spune clar sa respecte regulile sau se vor inchide stadioanele din nou, eu cred ca se vor conforma.

Si la Iasi, ca la orice club, se simte lipsa spectatorilor de pe stadion. Noi aveam peste 1.000 de abonamente si o medie de 5.000 de spectatori pe meci. Arena se umplea la partidele importante. Indiferent ca vin spectatorii sau nu, clubul trebuie sa plateasca generatorul de rezerva, firma de paza, ambulantele, baremurile arbitrilor... Sunt aproape aceleasi cheltuieli cu organizarea meciurilor, numai ca acum nu se incaseaza nimic, nici bilete, nici produse de marketing sau alte vanzari. Incercam sa mergem pe sprijinul comunitatii locale, bartere si contracte de sponsorizare, dar avem meciuri in plus, cu cheltuiala in plus, fara niciun venit din organizarea lor. Avem acum valul al doilea al pandemiei, autoritatile medicale au datele oficiale si stiu mai bine ce fac, dar meciurile de fotbal nu se joaca in spatii inchise si cred ca ar trebui sa fim un pic mai curajosi in aceasta privinta", a declarat Ciprian Paraschiv pentru www.sport.ro

S-A SEMNAT DEJA CONTRACTUL DE PROIECTARE AL STADIONULUI DE 75 DE MILIOANE DE EURO

Presedintele lui Poli Iasi a vorbit si despre noul stadion, care urmeaza sa se construiasca in cel mai mare oras al Moldovei. Noua arena va avea 25.000 de locuri si va costa peste 75 de milioane de euro. "Va fi un an de suferinta pentru toata lumea, dar, daca ne echilibram din punct de vedere financiar si daca incepe constructia stadionului, Iasiul poate emite pretentii in Liga 1. Avem ca model ce s-a intamplat la Craiova, unde au facut si stadionul si au venit apoi sponsorii, spectatorii si performanta. Noi aveam o medie buna de spectatori la meciuri, in jur de 5.000, suntem dezavantajati clar de situatia actuala, cand nu au acces fanii pe stadion. Eu cred mult in acest proiect. Este un stadion de care Moldova are nevoie, nu doar Iasiul, pentru ca nu s-a mai construit de foarte mult timp o arena noua la noi.

Cred in promisiunile lui Mihai Chirica si am fost la discutiile cu firma care a castigat proiectarea. Eu ma astept ca in maximum trei ani stadionul sa fie gata, daca vor primi fondurile de la CNI. Primii pasi au fost facuti, Primaria a alocat 1 milion de euro din fonduri proprii pentru studii si proiectare. Ca sa dezvoltam fotbalul, sportul si zona, pentru ca poate fi folosit si pentru concerte si alte evenimente, stadionul e un element de baza. Am vazut la stadionele din Bucuresti ca a mers bine constructia. Noi avem o locatie separata, pe strada Aviatiei, in drum spre aeroport, deci exproprierea terenului si demolarea vechiului stadion nu vor tine constructia in loc. In clipa in care se aloca banii, se intra in paine si incepe constructia", a spus conducatorul iesean.