Euro 2020 intr-un singur oras?! Reactie oficiala din partea UEFA dupa ce s-a scris ca Romania ar putea sa piarda statutul de tara organizatoare

Euro 2020 a fost amanat pentru vara anului 2021 din cauza pandemiei de Covid-19.

In presa internationala au inceput deja sa apara zvonuri potrivit carora, UEFA ar urma sa organizeze Campionatul European din aceasta vara intr-o singura tara, respectiv un singur oras.

Euro 2020 este o editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European si se va desfasura in 12 orase, iclusiv Bucuresti, in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

UEFA asigura ca nimic nu a fost schimbat si turneul final se va desfasura conform planului. Cu toate acestea, pana in acest moment nu este cunoscut numarul de spectatori care vor avea acces pe stadion:

"UEFA lucreaza cu cele 12 orase implicate in turneul final pentru adoptarea unor scenarii in vederea disputarii meciurilor de la EURO 2020. Cele patru scenarii pregatite sunt: stadion full, stadion deschis cu o capacitate de cel putin 50%, stadion deschis cu o capacitate cuprinsa intre 20% si 30% si stadion cu portile inchise.

Fiecare oras va alege, impreuna cu UEFA, doua scenarii dupa care sa se ghideze in perioada urmatoare. UEFA va comunica in luna martie ce fel de scenariu va fi aplicat in fiecare oras", a fost raspunsul oferit de UEFA, potrivit Digi Sport.

Pe langa Bucuresti, celelalte 11 orase organizatoare sunt Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).

Romania va gazdui patru meciuri la turneul final. Cele 3 partide din Grupa C, in care se afla Austria, Olanda, Macedonia de Nord si Ucraina, si un meci din optimile competitiei.