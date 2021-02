Vestile asteptate de TOATA LUMEA: UEFA are doua scenarii pentru ca EURO 2020 sa se joace cu SPECTATORI in tribune

Campionatul European urmeaza sa se desfasoare in vara, dupa ce a fost amanat cu un an din cauza pandemiei.

Desi in Romania nu a fost permis accesul fanilor pe stadioane, Gica Popescu, coordonatorul proiectului de la Bucuresti, a dezvaluit ca oficialii UEFA lucreaza la scenarii prin care turneul sa se desfasoare cu spectatori in tribune.

Romania este una dintre tarile gazda, iar in Bucuresti urmeaza sa se dispute patru meciuri, pe Arena Nationala. Trei dintre ele sunt din grupa C, in timp ce ultimul este un meci din optimile de finala.



"Am avut o noua sedinta in urma cu cateva zile si FRF ne-a informat ca se lucreaza la cateva scenarii pentru Campionatul European. Doua dintre ele sunt cu spectatori. S-ar putea sa avem surpriza sa vedem EURO cu spectatori in tribune. Sigur, intr-un anumit procent", a declarat Gica Popescu pentru Digi Sport.

EURO 2020 se desfasoara in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.