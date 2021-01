"Se ia in calcul disputarea turneului final intr-o singura tara sau intr-un singur oras mare!" Noi detalii despre organizarea Euro 2020

UEFA a anuntat ce se va intampla cu organizarea turneului final al Euro 2020 in contextul cresterii numarului de cazuri de Covid-19 la nivel european.

Competitiile internationale de rugby, Formula 1 sau Cupa Mondiala de schi au fost ingreunate de coronavirus. Se pare, insa, ca UEFA nu se teme de faptul ca turneul final reprogramat in aceasta vara ar putea avea de suferit.

Potrivit unui purtator de cuvant al forului european, "in ceea ce priveste Euro, nu s-a schimbat nimic". UEFA intentioneaza sa pastreze organizarea competitiei in cele 12 orase din 12 tari, inclusiv Bucurestiul.

Cu toate astea, presedintele Federatiei elvetiene de fotbal este pesimist si considera ca va fi greu sa se intample asta din cauza restrictiilor de calatorie.

Dominique Blanc a declarat ca UEFA ar lua in calcul "disputarea EURO intr-o singura tara, in Rusia sau in Germania, de exemplu, ori replierea intr-un singur oras mare, care sa aiba suficiente stadioane pentru a gazdui cele 6 grupe".

Oficialul elvetian a spus si ca forul european urmeaza sa decida, pana la inceputul lunii martie, daca spectatorii vor putea sa urmareasca meciurile de la Euro din tribune.

"UEFA va alege, pentru fiecare oras organizator, intre 4 optiuni: 100% spectatori pe stadion, intre 50% si 100%, intre 20% si 30% sau cu portile inchise, urmand a fi luate diverse masuri sanitare in fiecare caz. Dupa mine, ne indreptam spre un Euro diferit, fara indoiala fara public", a mentionat Blanc intr-un interviu acordat presei din Elvetia.

Oficialii UEFA au explicat recent ca nici competitiile europene intercluburi, cum este Champions League, care are programate primele meciuri din optimile de finala pe 16-17 februarie, nici Euro 2020 nu sunt amenintate de pandemie.