Aplicatia momentului, SPONSOR GLOBAL pentru EURO 2020! Anuntul facut de UEFA

Federatia Europeana de fotbal a anuntat compania care va fi sponsor global al EURO 2020.

Astfel, cea mai in voga retea de socializare a momentului, TikTok, va indeplini acest rol, potrivit agentiei EFE, informatie confirmata chiar de site-ul newsroom.tiktok.com.

"TikTok va oferi un loc in care fanii fotbalului isi pot urmari creatorii preferati, pot impartasi cel mai bun continut fotbalistic de pe TikTok si isi pot crea propriile momente speciale, captand reactii si sarbatoriri in jurul turneului", a transmis UEFA printr-un comunicat.

In acelasi comunica se mai explica faptul ca cele doua entitati vor colabora pentru creearea de continut specific turneului final ce se va disputa in vara acestui an si in cadrul caruia National Arena va gazdui patru meciuri.

De asemenea, UEFA a anuntat ca isi va deschide oficial contul de TikTok inainte de inceperea competitiei.