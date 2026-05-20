Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!

S-a zvonit că Real Madrid ar fi gata să renunțe la starul francez dacă va primi o ofertă pe măsură. Este de așteptat ca lucrurile să devină mai clare în ceea ce-l privește pe Mbappe după ce noul antrenor (cel mai probabil Jose Mourinho), va prelua echipa.

Până atunci, Mbappe nu duce lipsă de oferte. După ce Arsenal și Liverpool, și cei de la Chelsea ar vrea să-l transfere pe atacant, ținând cont de faptul că Xabi Alonso a fost ”instalat” recent pe banca echipei de pe Stamford Bridge.

Chelsea îl vrea pe Mbappe! Xabi Alonso, omul-cheie

Londonezii vor să le ia fața rivalelor și i-au contactat deja familia lui Mbappe. Mai exact, aceștia vor să profite de relația excelentă pe care o are spaniolul cu starul lui Real Madrid, ceea ce ar putea reprezenta un punct-forte în această mutare, scrie El Nacional.