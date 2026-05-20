Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!

S-a zvonit că Real Madrid ar fi gata să renunțe la starul francez dacă va primi o ofertă pe măsură. Este de așteptat ca lucrurile să devină mai clare în ceea ce-l privește pe Mbappe după ce noul antrenor (cel mai probabil Jose Mourinho), va prelua echipa.
Până atunci, Mbappe nu duce lipsă de oferte. După ce Arsenal și Liverpool, și cei de la Chelsea ar vrea să-l transfere pe atacant, ținând cont de faptul că Xabi Alonso a fost ”instalat” recent pe banca echipei de pe Stamford Bridge.
Chelsea îl vrea pe Mbappe! Xabi Alonso, omul-cheie
Londonezii vor să le ia fața rivalelor și i-au contactat deja familia lui Mbappe. Mai exact, aceștia vor să profite de relația excelentă pe care o are spaniolul cu starul lui Real Madrid, ceea ce ar putea reprezenta un punct-forte în această mutare, scrie El Nacional.
Banii nu ar reprezenta o problemă pentru cei de la Chelsea, club care a investit peste un miliard de euro în transferuri în ultimii ani, astfel că, dacă Mbappe și-ar da acordul pentru transfer, cel mai probabil londonezii ar putea face o ofertă pe placul celor de la Real Madrid.
Fostul campion mondial are un salariu uriaș la Real Madrid, de 600.000 de euro pe săptămână, sumă cu care ar deveni detașat cel mai bine plătit fotbalist din Premier League.
Cu 41 de goluri în 41 de meciuri, Mbappe este cel mai productiv jucător al lui Real Madrid în acest sezon, deşi se aşteaptă ca clubul să experimenteze al cincilea sezon fără trofeu din secolul XXI, după 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 şi 2020-2021.
Arbeloa l-a evaluat pe Mbappe
Întrebat despre termenul „implicare” folosit în răspunsul său iniţial, Alvaro Arbeloa a clarificat că el consideră că atacantul francez „a dat întotdeauna 100%”.
Atacantul francez s-a confruntat cu critici aspre în ultimele zile pentru o deplasare în Sardinia, în timp ce coechipierii săi aveau de jucat un meci din La Liga împotriva lui Espanyol Barcelona.