Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!

Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe! Premier League Kylian Mbappe, starul francez de la Real Madrid / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Viitorul lui Kylian Mbappe (27 de ani) la Real Madrid a fost pus sub semnul întrebării, ținând cont de tensiunile din vestiarul echipei de pe ”Bernabeu”.

TAGS:
kylian mbappetransfer Kylian MbappeChelseaReal MadridXabi Alonso
Din articol

S-a zvonit că Real Madrid ar fi gata să renunțe la starul francez dacă va primi o ofertă pe măsură. Este de așteptat ca lucrurile să devină mai clare în ceea ce-l privește pe Mbappe după ce noul antrenor (cel mai probabil Jose Mourinho), va prelua echipa.

Până atunci, Mbappe nu duce lipsă de oferte. După ce Arsenal și Liverpool, și cei de la Chelsea ar vrea să-l transfere pe atacant, ținând cont de faptul că Xabi Alonso a fost ”instalat” recent pe banca echipei de pe Stamford Bridge.

Chelsea îl vrea pe Mbappe! Xabi Alonso, omul-cheie

Londonezii vor să le ia fața rivalelor și i-au contactat deja familia lui Mbappe. Mai exact, aceștia vor să profite de relația excelentă pe care o are spaniolul cu starul lui Real Madrid, ceea ce ar putea reprezenta un punct-forte în această mutare, scrie El Nacional.

Banii nu ar reprezenta o problemă pentru cei de la Chelsea, club care a investit peste un miliard de euro în transferuri în ultimii ani, astfel că, dacă Mbappe și-ar da acordul pentru transfer, cel mai probabil londonezii ar putea face o ofertă pe placul celor de la Real Madrid.

Fostul campion mondial are un salariu uriaș la Real Madrid, de 600.000 de euro pe săptămână, sumă cu care ar deveni detașat cel mai bine plătit fotbalist din Premier League.

Cu 41 de goluri în 41 de meciuri, Mbappe este cel mai productiv jucător al lui Real Madrid în acest sezon, deşi se aşteaptă ca clubul să experimenteze al cincilea sezon fără trofeu din secolul XXI, după 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 şi 2020-2021.

Arbeloa l-a evaluat pe Mbappe

Întrebat despre termenul „implicare” folosit în răspunsul său iniţial, Alvaro Arbeloa a clarificat că el consideră că atacantul francez „a dat întotdeauna 100%”.

Atacantul francez s-a confruntat cu critici aspre în ultimele zile pentru o deplasare în Sardinia, în timp ce coechipierii săi aveau de jucat un meci din La Liga împotriva lui Espanyol Barcelona.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare
CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
ULTIMELE STIRI
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
N-au mai așteptat trofeul: ce au făcut jucătorii lui Arsenal, după ce au câștigat titlul în Premier League
N-au mai așteptat trofeul: ce au făcut jucătorii lui Arsenal, după ce au câștigat titlul în Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!



Recomandarile redactiei
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său
Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Real Madrid a reacționat după prestația lui Kylian Mbappe din meciul cu Luxemburg
Real Madrid a reacționat după prestația lui Kylian Mbappe din meciul cu Luxemburg
Implicare la nivel înalt! Mesajul cu subînțeles transmis de Brigitte Macron lui Kylian Mbappe
Implicare la nivel înalt! Mesajul cu subînțeles transmis de Brigitte Macron lui Kylian Mbappe
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!