Anuntul OFICIAL facut de UEFA despre scenariile care sunt analizate pentru organizarea Euro 2020! Cati suporteri ar putea vedea meciurile de pe stadion

Arena Nationala va gazdui 4 meciuri de la turneul final al Campionatului European 2020.

In contextul aparitiei mai multe zvonuri cu privire la organizarea competitiei, FRF a anuntat care sunt de fapt cele 4 scenarii pe care le discuta oficialii UEFA in aceasta perioada.

Scenariile se refera doar la numarul de suporteri care vor putea fi prezenti pe stadioane.

"UEFA lucreaza cu cele 12 orase implicate in turneul final pentru adoptarea unor scenarii in vederea disputarii meciurilor de la EURO 2020. Cele patru scenarii pregatite sunt: stadion deschis integral, stadion deschis cu o capacitate de cel putin 50%, stadion deschis cu o capacitate cuprinsa intre 20% si 30% si stadion cu portile inchise.

Fiecare oras va alege, impreuna cu UEFA, doua scenarii dupa care sa se ghideze in perioada urmatoare. UEFA va comunica in luna martie ce fel de scenariu va fi aplicat in fiecare oras", au punctat oficialii forului european.

Printre variantele care au aparut recent in presa internationala se remarca mutarea competitiei intr-un singur oras sau intr-o singura tara ori chiar amanarea cu inca un an a turneului final.