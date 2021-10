Diego Costa, în centrul unui scandal de pariuri! Poliția braziliană a confiscat o sumă uriașă de bani

Atacantul de 32 de ani, care evoluează acum la Atletico Mineiro, este investigat de poliția din statul Sergipe, din Nord-Estul Braziliei, unde s-a născut.

Ancheta are nume de cod "Distracția"

Deși nu au fost oferite publicității numele celor implicați, presa a aflat că Diego Costa este investigat, iar detectivii au transmis că cercetează infracțiuni grave, precum spălare de bani și fraudă valutară, care implică site-ul de pariuri online Esportenet, în cadrul unei anchete cu nume de cod "Distracția".

"În prima fază a operațiunii, care a început pe 3 martie anul curent, au fost ridicate documente și echipamente electronice, pentru a permite aprofundarea anchetei, și s-a confiscat suma de 13.129.217 reali brazilieni în numerar (n.r. - echivalentul a 2 milioane de euro). A fost verificat rolul celor care au folosit schimbarea de bani, pentru a ajuta organizația criminală să comită presupuse fraude valutare, precum și participarea unui jucător de fotbal", au declarat autoritățile braziliene. Diego Costa nu a comentat, iar clubul său și-a exprimat susținerea, dacă va fi nevoie.

Diego Costa, dublu campion în Spania și Anglia

Diego Costa (32 ani) a evoluat ca atacant la Sporting Braga (2006, 2007), Penafiel (2006), Celta Vigo (2007-2008), Albacete (2008-2009), Valladolid (2009-2010), Atletico Madrid (2007, 2010-2012, 2012-2014, 2018-2020), Rayo Vallecano (2012), Chelsea (2014-2017) și Atletico Mineiro (2021). El a jucat două meciuri pentru naționala Braziliei (2013) și alte 24 pentru Spania (2014-prezent / 10 goluri).

A câștigat două titluri de campion în La Liga și alte două în Premier League, are un trofeu Europa League, trei Supercupa Europei, o Cupa Ligii Angliei, a jucat o finală de Champions League și are în palmares și câteva distincții individuale importante. Este cunoscut pentru comportamentul său provocator în duelurile cu fundașii adverși și pentru oportunismul arătat în fața porții. Atacantul are un salariu anul de 2.5 milioane de euro și este coleg la Atletico Mineiro cu starurile Hulk, Mariano, Dodo, Eduardo Vargas sau Rever.