Matei Popa și-a făcut debutul pe 1 februarie, la meciul fără gol primit contra celor de la FK Csikszereda (1-0). Au urmat alte două victorii în campionat, cu FC Botoșani (2-1) și Oțelul Galați (4-1), iar ulterior remiza care a adus eliminarea din Cupa României, 2-2 împotriva Universității Craiova.

Mihai Stoica nu îi găsește nicio vină lui Matei Popa

Unele voci au susținut că Matei Popa putea face mai mult la cele două goluri marcate de Universitatea Craiova, însă Mihai Stoica nu îi găsește nicio vină goalkeeper-ului, semn că tânărul de 18 ani va fi titular și la duelul de duminică din Bănie.

"Matei Popa a avut o paradă excepțională la Craiova. Nu are nicio vină la niciun gol. Dacă el e vinovat la goluri, ce facem cu ceilalți jucători? Eu zic că nici 1% vină nu are. La primul gol, Dawa era pe traiectorie, a lăsat capul jos și mingea a intrat în poartă. La al doilea, a scăpat unu la unu, ce ar fi putut să facă?

Crețu a alunecat și Florin Ștefan a scăpat unu la unu. El e înalt, s-a deschis foarte bine acolo, putea să ajungă mingea, dar uite că s-a întâmplat să nu ajungă. Matei Popa nu are nicio vină la niciun gol primit până acum, nici măcar la Galați", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Craiova - FCSB, meci de totul sau nimic. Mihai Stoica: "Cu o victorie intrăm în lupta la titlu"

În ceea ce privește partida propriu-zisă, Mihai Stoica crede că o victorie contra Craiovei ar aduce-o pe FCSB inclusiv în lupta la titlu, chiar dacă acum ocupă doar locul 9.

"Avem probleme, dar ambele echipe au probleme. Pentru noi, presiunea este gigantică. Pentru Universitatea Craiova poate este mai important să ne arunce pe noi din play-off decât să câștige neapărat meciul ăsta. Lupta aia în 3 e foarte echilibrată, dar o victorie a noastră ne-ar oferi șanse foarte mari de a accede în play-off și ne-ar aduce și în lupta pentru titlu.

Hai să facem un calcul. Noi suntem la 10 puncte de Craiova. Ar fi 7, adică 3,5. Noi avem meciuri cu Metaloglobus, la Arad și cu U Cluj. Putem câștiga totul până la sfârșit, doar că meciul de mâine e un meci foarte, foarte complicat", a mai spus Mihai Stoica.