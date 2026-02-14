Basarab Panduru și Aurel Țicleanu au comentat decizia controversată de arbitraj din partida Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1.

Radu Petrescu a fluierat, în minutul 85, înainte ca mingea trimisă din lovitură liberă de Claudiu Micovschi să intre în poarta Petrolului.

Explicația lui Basarab Panduru

Basarab Panduru a spus că Petrescu a încercat să repare faza fixă acordată eronat pentru fault. Panduru a presupus că Petrescu a fost informat în cască de greșeala sa de către arbitrii VAR.

„Înseamnă că vrea să repare o greşeală, ştiu că nu îţi convine. Eu cred că a vrut să se revanşeze după ce a dat fault pentru FC Argeş şi atunci cum era mingea în aer a anulat. El fluieră înainte de gol. Aşa pare că vrea să repare o greşeală pe care crede că a făcut-o.

Asta înţeleg eu. VAR-ul poate i-a transmis sau cineva, nu ştiu, în cască mă gândesc. Cum nu a fost fault acolo, el încearcă să salveze ceva! Altceva nu este! Cine ştie cine i-a zis sau poate el a ajuns la concluzia asta! Nu e de râs, e de plâns asta!”, a reacționat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Concluzia lui Aurel Țicleanu

La rândul său, Aurel Țicleanu a transmis că Radu Petrescu a fluierat fără un temei regulamentar.

„Eu n-am înţeles nimic, de ce fluieră?! Nu pare nimic, contrat între jucatori nu pare că e...Fluieră fără motiv!”, a spus și Aurel Țicleanu.

Decizia controversată

În minutul 85 al meciului, Claudiu Micovschi a executat o lovitură liberă, iar mingea a intrat în poartă. FC Argeș ar fi făcut 2-1 contra Petrolului, dacă Radu Petrescu nu ar fi fluierat înainte ca balonul să treacă linia porții.

Reluările nu au arătat nimic neregulamentar. Mai mult decât atât, în minutul 88, Andres Dumitrescu a marcat golul victoriei pentru Petrolul contra Argeșului (2-1).