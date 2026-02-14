Real Madrid a primit vizita lui Real Sociedad pe ”Santiago Bernabeu”, în etapa cu numărul 24 din primul eșalon al Spaniei, La Liga. La capătul celor 90 de minute, galacticii s-au impus cu 4-1.

Real Madrid a spulberat-o pe Real Sociedad și a devansat-o pe FC Barcelona în clasament

Gazdele au deschis scorul în minutul 5 al meciului, prin Gonzalo Garcia. Trent Alexander-Arnold i-a pasat decisiv fotbalistului. Apoi, Mikel Oyarzabal a restabilit egalitatea în minutul 21.

Vinicius a fructificat o lovitură de la 11 metri în minutul 25 și a readus-o în avantaj pe Real Madrid. Federico Valverde și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 31.

Vinicius a realizat ”dubla”, ulterior, în actul secund, mai exact în minutul 48 al confruntării, iar tabela de marcaj a rămas blocată la 4-1 până la finalul celor 90 de minute.

Cu trei puncte în plus, Real Madrid (60p) a devansat-o pe FC Barcelona (58p), care are meci duminică cu Girona și șansa să revină în fruntea clasamentului tot în etapa 24.

Echipa de pe ”Santiago Bernabeu” a bifat 19 victorii și trei rezultate de egalitate până acum. Pe deasupra, Real Madrid a înregistrat și două eșecuri.