La scurt timp după finalul jocului, Comisia Centrală a Arbitrilor a emis un comunicat în care a recunoscut că Radu Petrescu nu a avut niciun motiv pentru a fluiera înaintea marcării golului. Sâmbătă, CCA a organizat o ședință în care președintele Kyros Vassaras a avut un discurs foarte dur.

În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

Marius Avram: "Mă aștept la o suspendare drastică pentru Radu Petrescu. Pur și simplu a inventat"

Fostul arbitru român Marius Avram (46 de ani) se așteaptă la o suspendare drastică pentru Radu Petrescu, având în vedere reacțiile dinspre CCA, vicierea clară de rezultat, dar și faptul că bucureșteanul a mai "inventat" în 2011, la Voința Sibiu - CFR Cluj 0-1, un motiv pentru anularea unui gol al gazdelor.

"După ședința de astăzi, în care înțeleg că Kyros Vassaras a fost extrem de nervos - lucru care nu s-a mai întâmplat până acum - și chiar a ridicat tonul la arbitri, mă aștept la o suspendare drastică a lui Radu Petrescu. Oricum, tot scandalul creat vine în primul rând din faptul că e o fază atipică cu care ne prea ne-am mai întâlnit. Adică pur și simplu ai inventat ceva pentru a anula un gol.

Suspendarea trebuie luată pe o perioadă destul de lungă. În primul rând, strică foarte imaginea arbitrajului românesc - o imagine la care Federația Română de Fotbal ține destul de mult. În al doilea rând, o suspendare ar arăta respect față de echipe și față de ceea ce se întâmplă pe terenul de fotbal în Liga 1.

Îți dai seama de gravitatea faptelor prin simpla idee că CCA a dat un comunicat noaptea, la 12 noaptea, lucru care până acum nu s-a mai întâmplat niciodată. A doua zi, a convocat la ora 11 o ședință cu arbitrii în care tonul a fost foarte ridicat, iar discuțiile foarte aprinse din partea Comisiei Centrale. Lucrul acesta ne duce clar la concluzia că va urma o decizie drastică.

Greșeli vor mai fi, sunt inevitabile. Dar una e să greșești la o fază unde interpretezi mai drastic o ținere de tricou, un fault unde nu ai văzut bine, dar când inventezi pur și simplu... lucrul ăsta e fără precedent. De fapt, nu e fără precedent pentru că Radu Petrescu a mai avut o fază în 2011 când a inventat un fault anulând un gol. Deci e la doua abatere", a spus Marius Avram, într-un interviu pentru PRO TV.