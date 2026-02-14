EXCLUSIV "Fără precedent!" Ce pedeapsă îl așteaptă pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș

"Fără precedent!" Ce pedeapsă îl așteaptă pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș
Radu Petrescu (43 de ani) a fost în centrul atenției la partida Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1, după o eroare majoră de arbitraj în finalul jocului.

În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

La scurt timp după finalul jocului, Comisia Centrală a Arbitrilor a emis un comunicat în care a recunoscut că Radu Petrescu nu a avut niciun motiv pentru a fluiera înaintea marcării golului. Sâmbătă, CCA a organizat o ședință în care președintele Kyros Vassaras a avut un discurs foarte dur.

Marius Avram: "Mă aștept la o suspendare drastică pentru Radu Petrescu. Pur și simplu a inventat"

Fostul arbitru român Marius Avram (46 de ani) se așteaptă la o suspendare drastică pentru Radu Petrescu, având în vedere reacțiile dinspre CCA, vicierea clară de rezultat, dar și faptul că bucureșteanul a mai "inventat" în 2011, la Voința Sibiu - CFR Cluj 0-1, un motiv pentru anularea unui gol al gazdelor.

"După ședința de astăzi, în care înțeleg că Kyros Vassaras a fost extrem de nervos - lucru care nu s-a mai întâmplat până acum - și chiar a ridicat tonul la arbitri, mă aștept la o suspendare drastică a lui Radu Petrescu. Oricum, tot scandalul creat vine în primul rând din faptul că e o fază atipică cu care ne prea ne-am mai întâlnit. Adică pur și simplu ai inventat ceva pentru a anula un gol. 

Suspendarea trebuie luată pe o perioadă destul de lungă. În primul rând, strică foarte imaginea arbitrajului românesc - o imagine la care Federația Română de Fotbal ține destul de mult. În al doilea rând, o suspendare ar arăta respect față de echipe și față de ceea ce se întâmplă pe terenul de fotbal în Liga 1.

Îți dai seama de gravitatea faptelor prin simpla idee că CCA a dat un comunicat noaptea, la 12 noaptea, lucru care până acum nu s-a mai întâmplat niciodată. A doua zi, a convocat la ora 11 o ședință cu arbitrii în care tonul a fost foarte ridicat, iar discuțiile foarte aprinse din partea Comisiei Centrale. Lucrul acesta ne duce clar la concluzia că va urma o decizie drastică.

Greșeli vor mai fi, sunt inevitabile. Dar una e să greșești la o fază unde interpretezi mai drastic o ținere de tricou, un fault unde nu ai văzut bine, dar când inventezi pur și simplu... lucrul ăsta e fără precedent. De fapt, nu e fără precedent pentru că Radu Petrescu a mai avut o fază în 2011 când a inventat un fault anulând un gol. Deci e la doua abatere", a spus Marius Avram, într-un interviu pentru PRO TV.

Marius Avram: "O amploare fără precedent. Putea să întoarcă și să dea minge de arbitru"

În spațiul public a fost lansată teoria potrivit căreia Radu Petrescu ar fi fost înștiințat de asistenți sau de cei din camera VAR că a dictat eronat lovitura liberă pentru FC Argeș, motiv pentru care a fluierat brusc întreruperea jocului după executare.

Chiar dacă acesta ar fi fost cazul, Marius Avram spune că Radu Petrescu trebuia să apeleze la o cu totul altă modalitate de a gestiona momentul.

"Eu cred că dintr-o încercare de a repara o greșeală mai mică a ajuns la o greșeală imensă, de o amploare fără precedent. Lucrurile astea se pot rezolva de obicei elegant, cu regulamentul înainte. Atunci când greșești, trebuie să fii bărbat și capabil să recunoști că ai greșit așa cum îți permite regulamentul, cu o minge de arbitru. De la o greșeală mică să ajungi la o greșeală imensă e inexplicabil.

Indiferent cine i-a spus în cască faptul că a greșit - pentru că ăsta pare să fie adevărul - el avea metode regulamentare să întoarcă o greșeală. Repet, dădea minge de arbitru, întorcea, recunoștea cu mâna sus că a greșit, iar acum nu mai vorbeam de faza asta", a mai spus Marius Avram.

  • Radu Petrescu este arbitru în prima ligă a României din 2007, iar din 2012 a intrat pe lista FIFA. În acest sezon a fost delegat de UEFA la mai multe partide din cupele europene, inclusiv la trei din faza principală Europa League.
