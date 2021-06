Companie de lux pentru Cosmin Olaroiu! Antrenorul roman, la aceeasi masa cu Roberto Carlos, Diego Costa, Deco si Trezeguet

Antrenorul roman a participat la un eveniment exclusivist.

Cosmin Olaroiu este liber de contract dupa ce JS Sunning s-a desfiintat la un an dupa ce antrenorul roman a reusit sa ii faca campioni in China pentru prima data in istorie. La intoarcerea in tara, tehnicianul a declarat ca se bucura de faptul ca poate petrece mai mult timp cu familia.

Sambata, Olaroiu a fost surprins la un restaurant in Dubai intr-o companie de gala. Antrenorul roman a fost invitat la un eveniment exclusivist, la Versace Hotel Ballroom. La aceeasi masa cu 'Oli' au fost prezenti: Roberto Carlos, David Trezeguet, Diego Costa, Deco, Fernando Hierro, Rafael Marquez, Kevin Kuranyi. Fotografia a fost publicata de legendarul fundas stanga al lui Real Madrid pe retelele de socializare, la care a adaugat descrierea:

"Fericit ca sunt alaturi de prieteni grozavi", postat Roberto Carlos pe contul oficial de Instagram.