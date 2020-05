E NEBUNIE curata! Napoli ii cere lui Atletico Madrid 35 de milioane si pe Diego Costa in schimbul unui jucator! Ar fi afacerea verii

Atletico Madrid il doreste pe unul din atacantii lui Napoli, insa trebuie sa plateasca scump pentru acesta.

Napoli ii cere lui Atletico Madrid 35 de milioane de euro si pe Dieo Costa, in schimbul atacantului Arkadius Milik. Atletico se gandeste de mult la acest atacant si daca cele doua cluburi se inteleg, totul poate deveni realitate.

Napoli este dispusa sa negocieze, dar e frum lung pana la un acord, anunta Tuttosport. Milik a avut probleme cu accidentarile in ultimii doi ani, insa era intr-o forma extraordinara inainte ca fotbalul sa ia o pauza, in martie.

Internationalul polonez a marcat 12 goluri in 22 de partide in toate competitiile pentru echipa din Serie A in acest sezon. Milik (26 de ani) a venit de la Ajax in 2016, iar contractul sau va expira in 2021.

Diego Costa a avut si el probleme cu accidentarile in acest sezon si a reusit sa dea doar doua goluri in 19 partide. Mai are un an de contract, dar ar putea sa ii vina bine o schimbare si sa joace in Italia.

Cu toate acestea, exista un lucru care poate impiedica afacerea: Milik cere un salariu prea mare. Polonezul are pretentii prea mari, avand in vedere perioada financiara grea prin care trece fotbalul dupa pandemia de coronavirus.

Imagini cu Diego Costa la Chelsea: