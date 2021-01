Simeone i-a gasit inlocuitor lui Diego Costa! Cine sunt cei trei atacanti aflati pe lista antrenorului de la Atletico Madrid

Atletico Madrid e lider in La Liga si vrea sa aduca un atacant mai tanar, care sa ii faca concurenta lui Suarez, dupa plecarea lui Diego Costa.

La inceputul anului, Diego Simeone a fost de acord cu rezilierea contractului ceruta de Diego Costa. Atacantul spaniol nascut in Brazilia mai avea contract pana in vara lui 2021, dar era nemultumit ca antrenorul il prefera pe Luis Suarez in primul "11". Fotbalistul de 32 de ani nu se poate transfera la un club din Spania, conform intelegerii, asa ca ar putea sa accepte oferta venita de la Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu, care i-a pus pe masa 17 milioane de euro plus bonusuri pentru urmatorii 2.5 ani.

Dupa plecarea lui Costa, Simeone a inaintat conducerii o lista scurta cu posibilii inlocuitori pentru Diego Costa. Pe aceasta se afla Arkadiusz Milik (26 ani), Raul de Tomas (26 ani) si Loren Moron (27 ani). Polonezul mai are contract cu Napoli pana in iunie 2021, dar mai este dorit de Juventus, Marseille, Tottenham, Everton si Newcastle si este cotat la 22 de milioane de euro. De Tomas are dubla cetatenie, spaniola si dominicana, evolueaza la Espanyol Barcelona, liderul din Segunda Division, unde are 12 goluri in 20 de meciuri. El a fost crescut de Real Madrid, a mai evoluat la Cordoba, Valladolid, Rayo Vallecano si Benfica si e cotat la 10 milioane de euro.

Moron evolueaza la Betis Sevilla, este cotat la 12 milioane de euro, iar in ultimele doua sezoane au mai facut oferte pentru el Barcelona, Tottenham si West Ham United. Cel mai probabil, "Los Rojiblancos" vor trebui sa plateasca in jur de 30 de milioane de euro, daca vor sa realizeze transferul unuia dintre cei trei in aceasta iarna, pana la finalul perioadei de transferuri.