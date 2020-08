Rivaldinho la nationala? Rivaldo sustine ca fiul lui ar fi putut juca pentru Romania: "Imi vin in minte Deco si Pepe pentru Portugalia, sau Diego Costa pentru Spania"

Brazilianul Rivaldo considera ca fiul sau ar fi putut juca pentru echipa nationala.

Fostul Balon de Aur sustine ca perioada petrecuta in Romania la Viitorul l-a ajutat mult pe Rivaldinho sa se dezvolte ca fotbalist. Saptamana trecut jucatorul brazilian s-a transferat de echipa constanteana la Cracovia, in Polonia.

"Rivaldinho a parasit Romania un cu totul alt jucator fata de atunci cand a sosit. A fost o perioadă foarte frumoasa care l-a ajutat sa se dezvolte – in special sub comanda lui Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu, oameni cu o experienta mare in fotbal.

A avut ocazia sa comunice cu ei des si a invatat multe de la cei doi. Asta l-a ajutat in dezvoltare si iata ca a obtinut un transfer la echipa poloneza, Cracovia. Atat el, cat si eu, apreciem oportunitatea pe care i-a oferit-o fotbalul romanesc fiului meu. A fost o perioada foarte buna pentru el, iar acum il asteapta noi provocari", a declarat fostul jucator de la Barcelona in calitate de ambasador Betfair.

Rivaldo nu exclude ca fiul sau sa se intoarca in Liga 1.

"Cu siguranta ar putea reveni, portile sunt deschise pentru el in Romania. A avut parte de sezoane bune, cu multe goluri, asa ca s-ar putea intoarce in viitor daca primeste o oferta si o oportunitate buna. Sa iti inchei sederea intr-o tara cu aceste ganduri bune este un sentiment placut, iar acum este momentul pentru o experienta diferită, care sperăm că va fi la fel de bună, sau poate chiar mai bună. Cu tot respectul pentru campionatul polonez, visul lui Rivaldinho este să-și găsească un loc intr-un campionat si mai bun. Mai intai va trebui, inss, s-si arate calitatile acolo", a spus tatal lui Rivaldinho.

Fostul campion mondial a recunoscut ca Rivaldinho ar fi acceptat sa joace pentru nationala Romaniei daca ar fi avut o astfel de propunere.

"Cred ca orice jucator viseaza sa reprezinte o echipa nationala, iar cand ti se ofera sansa de a juca pentru o tara in care te-ai simtit bine si in care locuiesti de ani de zile, nu poti decat sa accepti. Nu sunt sigur care sunt regulile in Romania, dar in clipa in care simti o apropiere fata de tara si exista aceasta posibilitate, cred ca trebuie sa profiti de ea. In cazul lui Rivaldinho ar fi fost la fel, daca ar fi stat mai mult in Romania.

Exista multe exemple de acest fel. Imi vin in minte Deco si Pepe pentru Portugalia, sau Diego Costa pentru Spania. Uneori, cand vii dintr-o tara mare, care are multi jucatori valorosi, este greu sa reusesti sa-ti faci loc in selectionata tarii de provenienta. Astfel, sa joci fotbal la nivel de echipa natională intr-o tara in care ai locuit si fata de care simti o apropiere, devine o optiune", a declarat Rivaldo.