"Si-a dat jos pantalonii si i-a pus fundul pe fata". Dezvaluiri ULUITOARE din vestiarul lui Chelsea despre Diego Costa si Alvaro Morata! Ce a putut face Costa

Un fost coechipier de-al celor doi din perioada petrecuta la Chelsea a facut dezvaluiri neasteptate.

Atacantii lui Atletico Madrid impart un trecut in tricoul lui Chelsea, la care amandoi au jucat. Chiar perioadele lor nu au coincis, atunci cand a plecat Costa a ajuns Morata, cei doi au avut coechipieri comuni.

Marcin Bulka este acum portarul lui PSG si a impartit vestiarul cu cei doi atacanti spanioli si a facut dezvaluiri uimitoare despre cei doi intr-un clip postat pe Youtube.

Una dintre ele este legata de simtul umorului al lui Diego Costa, care i-a facut o "gluma" lui Chalobah, care joaca acum la Watford.

"Intr-o zi, la antrenamente, Chalobah a ramas pe teren intins dupa o intrare mai dura. Diego a crezut ca se preface si a inceput sa ii spuna prostii in spaniola. Au trecut cateva minute si cum portarul nu se ridica, Diego Costa si-a dat jos pantalonii si s-a asezat cu fundul pe fata lui apoi a plecat alergand. Nu am vazut in viata mea asa ceva", a declarat Bulka.

De asemenea, portarul a vorbit despre Alvaro Morata, care nu a trecut prin cea mai buna perioada a carierei la Chelsea.



"Avea un blocaj mental si nu voia sa vorbeasca cu nimeni. Nu voia sa asculte pe nimeni. Voia doar sa stea in casa. Probabil nu era depresie, insa aproape...

A trecut printr-un moment dur la Chelsea. Ura suporterilor l-a afectat si se vedea si la antrenamente. Era usor sa ii opresti loviturile, avea un blocaj mental. Uneori era razbunator. Cand se enerva, suta de parca voia sa il omoare pe portar", a adaugat Bulka.