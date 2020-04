Atletico Madrid incearca o adevarata NEBUNIE! Dupa ce au luat teapa cu Joao Felix vor sa aduca tot un jucator de la Benfica! Cine poate fi inlocuitorul lui Diego Costa

Ce transfer incearca Atletico Madrid.

Diego Costa va pleca la finalul sezonului de la Atletico Madrid, iar Dieg Simeone cauta solutii pentru a-l inlocui. Daca pana acum s-a vehiculat numele lui Alfredo Morelos de la Rangers sau Duvan Zapata de la Atalanta, in presa din Spania a aparut mai nou, numele lui Carlos Vinicius de la Benfica.

Carlos Vinicius(25 de ani) este golgheterul campioanatului din Portugalia. A marcat 15 goluri in acest sezon si are o medie de 1 gol la fiecare 87 de minute jucate. Atletico Madrid este gata sa ofere 55 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Vinicius, insa acesta are o clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro.