Pe finalul primei reprize din Derby d’Italia, Juventus a rămas în zece jucători după ce Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben din partea centralului Federico La Penna.

Prima decizie luată de Juventus după derby-ul pierdut cu Inter

Arbitrul s-a înșelat, pentru că cel de-al doilea cartonaș galben a venit în urma unei simulări ale lui Bastoni. Dacă Bastoni ar fi fost avertizat pentru simulare, atunci jucătorul lui Chivu ar fi fost eliminat.

În urma acestui incident, Juventus a luat o decizie drastică imediat după meci. Conducerea ”Bătrânei Doamne” le-a interzis antrenorului Luciano Spalletti și jucătorilor să se prezinte la interviurile de la finalul meciului în semn de protest.

Chiellini cere o revoluție în fotbalul italian

În schimb, la declarații a apărut Giorgio Chiellini, fostul fundaș al ”Bătrânei Doamne” și actual oficial al clubului, care s-a arătat foarte revoltat de felul în care a fost decis Derby d’Italia.

Legendarul fundaș central a cerut o schimbare în ceea ce privește protocolul VAR. La eliminarea lui Kalulu, VAR-ul nu a putut interveni.

”Nu putem vorbi despre fotbal, s-a întâmplat ceva inacceptabil. Începând de mâine, și VAR-ul va fi schimbat. Este inacceptabil ca nivelul jocului să nu fie adecvat într-un meci ca acesta. Trebuie să schimbăm lucrurile imediat, nu să amânăm, așa cum se întâmplă prea des în fotbalul italian.

De la începutul anului, am tot semnalat că Serie A nu are o structură adecvată. Am încercat să fim proactivi, dar nu putem continua așa. Nivelul nu este corect acum. Nu știu dacă sunt profesioniști, dacă nu sunt bine pregătiți, dar nu putem merge înainte în acest fel. Derby d’Italia nu poate fi decis așa. Nu poți vorbi despre fotbal după un asemenea meci.

Protocolul trebuie schimbat. Au fost decizii pripite; De Rossi a vorbit săptămâna trecută, apoi Gasperini și Conte. Ceva nu funcționează, iar protocolul face parte din problemă”, a spus Chiellini.