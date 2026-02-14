Marius Lăcătuș a comentat greșeala de arbitraj din Petrolul - FC Argeș 2-1 din minutul 86, în care arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca mingea să intre în poarta gazdelor. Reluările nu au evidențiat vreun fault în atac al piteștenilor, iar CCA a recunoscut eroarea lui Petrescu.

Marius Lăcătuș a intervenit în scandalul din Petrolul - FC Argeș

FC Argeș se află de pe locul 4 în lupta pentru play-off. În acest context, Lăcătuș a fost întrebat dacă se fac din culise jocuri în favoarea FCSB pentru a prinde top 6 la finalul sezonului regular.

„Fiara” a răspuns tranșant. În opinia sa, Radu Petrescu a comis doar o mare greșeală de arbitraj, fără să intenționeze să o favorizeze indirect pe FCSB.

„Asta e problema la noi, în momentul când sunt întrebați despre greșeli spun: 'Dom’ne, nu mă bag, nu e problema mea, nu mă pricep'. Când te fură pe tine sau e contra ta, iei foc și spui de toate.

Păi să spui și în momentul când vezi o greșeală la altă echipă. Nu cred că se fac jocurile pentru cineva, a fost o prostie, o greșeală mare”, a transmis Marius Lăcătuș, la Digi Sport.

CCA, reacție după gafa de la Petrolul - FC Argeș

Comisia Centrală a Arbitrilor a emis un comunicat în care a comentat eroarea arbitrului Radu Petrescu din partida Petrolul - FC Argeș 2-1.

În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

La două minute distanță, Petrolul a reușit golul victoriei, prin Andres Dumitrescu, iar FC Argeș a pierdut puncte uriașe în lupta pentru play-off.

Comisia Centrală a Arbitrilor nu a putut găsi nicio explicație pentru golul anulat de Radu Petrescu. Forul condus de Kyros Vassaras a admis eroarea și anunțat că arbitrul "va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore".

„Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.

În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.

Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă", se arată pe site-ul FRF.