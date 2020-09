Atletico Madrid, lovita iar de coronavirus! Diego Costa si inca un coleg au fost depistati pozitiv

Atletico Madrid a transmis ca Diego Costa si Santiago Arias vor fi plasati in izolare timp de 14 zile dupa ce au fost testati pozitiv cu Covid-19, conform BBC Sport. Din fericire cei doi sunt asimptomatici.

Cei de la Atletico Madrid au programat astazi reunirea lotului, in vederea pregatirii noului sezon din La Liga.

Sime Vrsaljiko si Angel Correa fusesera depistati pozitiv inaintea duelului din 13 august cu RB Leipzig din Champions League.

Diego Costa nu va mai continua la Atletico Madrid din toamna. Un jurnalist iberic a facut publica stirea pe retelele sociale, dar nu a dezvaluit care dintre cele doua mari cluburi din Milano, AC Milan sau Inter, va fi urmatoarea destinatie a atacantului de 31 de ani. Daca se va parafa intelegerea, Costa o va parasi pe Atletico dupa doi ani si jumatate.

Atletico Madrid say Diego Costa and Santiago Arias are currently isolating after testing positive for coronavirus.

More: https://t.co/Yq97450Kyz pic.twitter.com/eMtl2uLtRm