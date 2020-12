Diego Costa pleaca de la Atletico Madrid! Mesajul clar pe care i l-a transmis lui Simeone

Diego Costa (32 de ani) se pregateste sa se desparta de liderul din La Liga.

Costa are doar doua meciuri ca titular de la startul sezonului. Simeone il vede in acest moment doar ca pe o optiune de back up pentru Luis Suarez, iar statutul nu-i convine deloc lui Diego.



Costa a jucat pentru Altetico mai intai in perioada 2009 - 2014, apoi a plecat plecat la Chelsea doar pentru a reveni la Madrid in 2017. Cea de-a doua sa perioada la Atleti nu s-a bucurat de acelasi succes ca prima. Suarez a strans in ultimii 3 ani si jumatate doar 12 goluri, mai putin de jumatate din cat marcase in campionatul 2013-2014, ultimul dinainte sa plece in Anglia.

Jurnalistul italian specializat in transferuri Fabrizio Romano anunte ca Diego Costa a discutat deja cu sefii lui Atletico si cu Diego Simeone despre plecarea sa. Atacantul nascut in Brazilia ia in calcul fie sa plece acum, fie sa astepte finalul sezonului pentru a se desparti de Wanda Metropolitano. Indiferent de scenariu, decizia plecarii e luata, sustine Romano, colaborator la The Guardian si Sky Sports.

Diego Costa won’t extend his contract with Atlético Madrid. He’s set to leave the club in January - or next June as a free agent if no bids will arrive next month. ????⚪️ @MatteMoretto #Atleti #AtleticoMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2020